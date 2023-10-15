Товариський матч

Рух – Шахтар – 0:2

Голи: Келсі, 36, Невертон, 49

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Сусіди по турнірній таблиці УПЛ – Рух та Шахтар – вирішили заповнити паузу, викликану матчами збірних, товариським поєдинком у Львові. Обидві команди підійшли до гри з усією серйозністю, виставивши бойові склади. Арбітром матчу став досвідчений Олександр Шандор.

Вже на 1-й хвилині Руніч вийшов сам на сам, але Рудько потягнув, вибивши сферу перед собою. Слюбик був першим на добиванні, та під м'яч кинувся Ракицький, перевівши на кутовий. За 3 хвилини вже Климчук вибіг на побачення з кіпером Шахтаря, однак під тиском захисника пробив не надто сильно.

За трохи Підгурський головою замикав навіс з лівого флангу – і знову досвідчений Рудько врятував. Рух ні на мить не зупинявся, а "гірники" часто грали просто на відбій, гасячи пожежі у власному штрафному – за перші 13 хвилин львів'яни встигли подати аж шість кутових.

В середині тайму Рунічу спочатку забракло лічених сантиметрів, аби замкнути простріл Теслюка з правого флангу, а за мить з його пострілом впорався Рудько. Згодом вже поперечина врятувала Шахтар від гола.

Зрештою, "гірникам" вдалось збити запал гравців Руха і відсунути гру від своїх воріт. Час від часу підопічні ван Леувена намагались атакувати ворота Ледвія, але особливої загрози це не становило. Тим несподіванішим став гол "гірників" на 36-й хвилині: навіс зі стандарту, Келсі вистрибнув вище за захисників і головою переправив сферу у сітку. Климчук одразу міг зрівнювати, але на шляху його потужного удару знову став воротар донеччан.

Львів'янам відверто не щастило – перед самою перервою Климчук викотив під удар Теслюку і той з лівої з меж штрафного пробив прямісінько у Рудька, а згодом Пастух з близької відстані примудрився замкнути навіс над поперечиною.

Після відпочинку Шахтар подвоїв – Невертон увірвався у штрафний лівим флангом і з гострого кута красиво прошив Ледвія. До слова, вперше у складі донеччан після тривалої відсутності через травму (перелому ключиці у липневому матчі з Металістом 1925) на полі з'явився Валерій Бондар.

На 64-й хвилині Твардовський, який замінив у рамці "гірників" Рудька, зумів у падінні потягнути удар від Руніча під дальню стійку. В середині другого тайму Рух заробив право на небезпечний штрафний з правого флангу, але захисники були першими на підборі після навісу. Не скористався свої шансом і Шахтар, коли з 17-ти метрів мав можливысть забити зі штрафного. Довгий, який привіз цей стандарт, буквально своїм достоїнством врятував ворота Ледвія.

Наприкінці матчу Мисик міг скорочувати – його удар зі штрафного оминув стінку, але прилетів прямо у руки кіперу. Не зовсім логічна перемога Шахтаря.

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