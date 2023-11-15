Шахтар з боями захищає свої інтереси у скандальних історіях про безкоштовну втрату легіонерів.

Тоттенхем таки пішов назустріч "гірникам" у суперечці щодо Манора Соломона, стверджує турецьке видання Fotospor.

"Шахтар залишили 15 футболістів": Палкін – про надскладний сезон і несправедливе рішення ФІФА

Влітку "шпори" безкоштовно підписали півзахисника, скориставшись Додатком 7 від ФІФА. Гендир Шахтаря Сергій Палкін запропонував рішення для уникнення конфліктів між клубами – 6,5 млн євро компенсації+певний відсоток з майбутнього перепродажу Соломона. Після кількох місяців важких переговорів Тоттенхем нарешті погодився, щоб уникнути репутаційних проблем.

Наступним у черзі стоїть Галатасарай, який аналогічним чином отримав вінгера Тете. Раніше турки категорично відмовлялися платити будь-які гроші Шахтарю, але тепер можуть змінити позицію під тиском ФІФА. Якщо ж ні, керівництво "гірників" продовжить звертатися у судові інстанції з вимогою покарати Галатасарай. Палкін заявляв, що у контракті Тете була передбачена сума за достроковий розрив контракту – 150 млн євро.

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