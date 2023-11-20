Товарищеский матч 20 ноября 2023

Рух – Шахтер – 3:1

Голы: Слюбик, 14, Холод, 44, Столярчук, 64 – Келси, 7

Рух (стартовый состав): Герета, Китела, Слюбик, Холод, Лях, Эдсон, Таллес, Сапуга, Рунич, Пастух, Соломон.

Шахтер (стартовый состав:): Рудько, Дрозд, Чигринский, Ракицкий, Топалов, Кастильо, Крыськив, Швед, Эгиналду, Невертон, Келси.

Шахтер и Рух решили заполнить международную паузу товарищеским поединком в Винниках. Эти команды уже встречались в спарринге 15 октября. Тогда "горняки" выиграли 2:0 благодаря голам Келси и Невертона, а уже на следующий день объявили об увольнении Патрика ван Леувена, вместо которого команду возглавил Марино Пушич.

Если состав Руха был приближен к оптимальному (только Дидык, Роман и Квасница находятся в молодежной сборной Украины), то у Шахтера нет гораздо больше ключевых игроков. В таких условиях Пушич выпустил так называемый сплав молодости (Дрозд, Невертон, Эгиналду, Кастильо, Келси) и опыта (Швед, Ракицкий, Чигринский).

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На старте игры выделялся Марьян Швед, несколько раз обострявший на правом фланге атаки. Именно он мог открывать счет, однако на 5-й минуте попал в дальнюю штангу. Но тут же Шахтер забил. Невертон подал угловой, Ракицкий на ближней стойке сбросил в центр вратарского, где был свободный Келси, головой открывший счет.

Рух быстро отыгрался, забив в похожем стиле. После навеса Рунич головой сбросил во вратарскую, где Слюбик опередил Ракицкого и сравнял счет. Второй гол Слюбика в ворота Шахтера – именно его фантастический удар на последних минутах матча УПЛ помог Руху вырвать ничью. Вскоре подопечные Пономарева могли и вперед выйти, но мяч пролетел рядом со штангой после удара Холода. Был еще момент у Таллеса, пробившего выше.

Перед перерывом Рух вышел вперед. Целый первый тайм "желто-черные" активно прессинговали игроков Шахтера на их половине, что принесло результат. Рудько и Чигринский разыграли свободный удар от ворот, голкипер Шахтера неудачно отдал на Невертона. Мяч перехватил центральный защитник Холод, поразивший пустые ворота. 2:1 в пользу львовян после первого тайма с голами обоих центральных защитников.

На второй тайм в составе Шахтера вышел Иван Петряк, который из-за травмы не играл с марта. Также активно вошел молодой Виктор Цуканов, сразу заработавший опасный штрафной. "Горняки" доминировали, но забил Рух. Очередное ужасное недопонимание Рудько и защитников Шахтера завершилось точным ударом Столярчука. 1:3 – просто ужас в обороне чемпиона Украины.

Мог быть вообще разгром – команда Пономарева упустила еще несколько моментов, но все завершилось со счетом 1:3. Марино Пушичу есть над чем задуматься – впереди важные матчи с Полесьем в УПЛ и Антверпеном в ЛЧ. Сегодняшняя игра его команды в защите не выдерживает никакой критики. Прессинг футболистов Руха загнал "горняков" в тупик. Еще и Эгиналду, возможно, получил травму – бразилец покинул поле, прихрамывая.

Напомним, следующий матч в чемпионате Украины Шахтер сыграет 24 ноября против Полесья на Арене Львов. Рух 26 числа в Киеве будет противостоять Динамо. "Горняки" занимают 4 место в УПЛ, но по потерянным очкам могут догнать лидера, ведь имеют две игры в запасе. Рух идет 5-м.

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