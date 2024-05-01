Динамо у рамках перенесеного матчу 5-го туру чемпіонату України 2023/24 приймає Верес. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція – в цій новині на "Футбол 24".

Перенесений матч 5-го туру УПЛ 2023/24 між Динамо та Вересом розпочнеться о 15:30 за київським часом. Телетрансляція доступна на каналі 2+2, відеотрансляція від FootballHub доступна в цій новині.

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Киянам надзвичайно важливо перемогти у цій зустрічі, адже Шахтар відірвався аж на сім очок. "Біло-сині" задля збереження шансів на чемпіонство повинні перемагати не тільки рівнян, а і у всіх поєдинках до кінця сезону – включно з Класичним, яке проведуть у 28 турі. І все одно треба чекати на осічку "гірників".

У Вереса теж серйозні турнірні завдання. "Народний клуб" тримається у зоні перехідних матчів, однак від прямого вильоту його відділяє лише один заліковий бал. До речі, підопічні Олега Шандрука навесні вже зустрічались з Динамо – тоді була зафіксована нічия 1:1.

Олександру Шовковського сьогодні не допоможуть дискваліфіковані Шапаренко, Тимчик і Дячук.

Стартові склади

Динамо – Верес: анонс матчу УПЛ