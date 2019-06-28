Зозуля может остаться в Альбасете – форвард отказался от нескольких предложений

Будущее нападающего Альбасете Романа Зозули продолжает оставаться неопределенным. Существует вероятность, что украинец останется в клубе и подпишет новый контракт.

Уже 30 июня контракт Романа Зозули с Альбасете истекает. Клуб предложил украинскому нападающему продолжить сотрудничество, однако Зозуля взял время на размышление.

Форвард хочет продолжить карьеру именно в Испании, при этом приоритетом для 29-летнего Зозули остается Примера. Впрочем, пока ни одного конкретного предложения от клубов высшего дивизиона ни Роман, ни его агент не получали.

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На украинца претендуют несколько клубов из Сегунды (сообщалось об интересе Кадиса), однако сам форвард дал указание своему представителю не рассматривать таких предложений. Зозуля намекнул, что он не будет выступать ни за какую другую команду второго дивизиона, кроме Альбасете, утверждает La Tribuna De Albacete.

Одной из причин такого решения нападающего называют то, что его семья прекрасно адаптировалась к жизни в Альбасете и не прочь и в дальнейшем остаться именно в этом городе. В то же время издание подчеркивает, что в случае получения предложения от клуба Примеры Зозуля, скорее всего, примет его. К слову, прошлым летом Зозуля также долго размышлял, прежде чем продлить контракт с клубом.

Напомним, Зозуля провел в составе Альбасете два сезона и забил 20 мячей. В сезоне 2018/19 форвард не помог команде повыситься в классе – Альбасете уступил Мальорке в полуфинале плей-офф за выход в элиту испанского футбола.

Отметим, что Зозулей интересуются клубы из Турции, Японии, Испании и Украины – среди претендентов называли Динамо и СК Днепр-1.

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