toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Зозуля может остаться в Альбасете – форвард отказался от нескольких предложений

18:10 101 Читати українською
Зозуля может остаться в Альбасете – форвард отказался от нескольких предложений
Роман Зозуля / ФК Альбасете

Будущее нападающего Альбасете Романа Зозули продолжает оставаться неопределенным. Существует вероятность, что украинец останется в клубе и подпишет новый контракт.

Уже 30 июня контракт Романа Зозули с Альбасете истекает. Клуб предложил украинскому нападающему продолжить сотрудничество, однако Зозуля взял время на размышление.

Форвард хочет продолжить карьеру именно в Испании, при этом приоритетом для 29-летнего Зозули остается Примера. Впрочем, пока ни одного конкретного предложения от клубов высшего дивизиона ни Роман, ни его агент не получали.

Зозуля все еще может остаться в Альбасете – политические причины затрудняют переход в другой клуб

На украинца претендуют несколько клубов из Сегунды (сообщалось об интересе Кадиса), однако сам форвард дал указание своему представителю не рассматривать таких предложений. Зозуля намекнул, что он не будет выступать ни за какую другую команду второго дивизиона, кроме Альбасете, утверждает La Tribuna De Albacete.

Одной из причин такого решения нападающего называют то, что его семья прекрасно адаптировалась к жизни в Альбасете и не прочь и в дальнейшем остаться именно в этом городе. В то же время издание подчеркивает, что в случае получения предложения от клуба Примеры Зозуля, скорее всего, примет его. К слову, прошлым летом Зозуля также долго размышлял, прежде чем продлить контракт с клубом.

Напомним, Зозуля провел в составе Альбасете два сезона и забил 20 мячей. В сезоне 2018/19 форвард не помог команде повыситься в классе – Альбасете уступил Мальорке в полуфинале плей-офф за выход в элиту испанского футбола.

Отметим, что Зозулей интересуются клубы из Турции, Японии, Испании и Украины – среди претендентов называли Динамо и СК Днепр-1.

"Мой пастор и еб**ый проводник": фаны Альбасете прощаются с Зозулей, стадион ему поет, а новый клуб дает большие деньги

blog_ava
Копа Америка: Бразилия в серии пенальти победила Парагвай и вышла в полуфинал
08:25
708
Теги
Испания Трансферы Сегунда Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом Роман Зозуля Роман Зозуля Главное Трансферы Чемпионата Испании
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
28
мин
Венесуэла
22:00
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук