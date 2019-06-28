Зозуля може залишитись в Альбасете – форвард відмовився від кількох пропозицій

Майбутнє нападника Альбасете Романа Зозулі продовжує залишатись невизначеним. Існує ймовірність, що українець залишиться в клубі та підпише новий контракт.

Вже 30 червня контракт Романа Зозулі з Альбасете завершується. Клуб запропонував українському нападнику продовжити співпрацю, проте Зозуля взяв час на роздуми.

Форвард хоче продовжити кар'єру саме в Іспанії, при цьому пріоритетом для 29-річного Зозулі залишається Прімера. Втім, наразі жодної конкретної пропозиції від клубів найвищого дивізіону ні Роман, ні його агент не отримували.

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На українця претендують декілька клубів із Сегунди (повідомлялось про інтерес Кадіса), проте сам форвард дав вказівку своєму представнику не розглядати таких пропозицій. Зозуля натякнув, що він не буде виступати за жодну іншу команду другого дивізіону, окрім Альбасете, стверджує La Tribuna De Albacete.

Однією з причин такого рішення нападника називають те, що його сім'я прекрасно адаптувалась до життя в Альбасете та не проти і надалі залишитись саме у цьому місті. В той же час видання підкреслює, що у випадку отримання пропозиції від клубу Прімери Зозуля, найімовірніше, прийме її. До слова, минулого літа Зозуля також довго роздумував перед тим, як продовжити контракт з клубом.

Нагадаємо, Зозуля провів у складі Альбасете два сезони та забив 20 м'ячів. В сезоні 2018/19 форвард не допоміг команді підвищитись у класі – Альбасете поступився Мальорці у півфіналі плей-офф за вихід в еліту іспанського футболу.

Зазначимо, що Зозулею цікавляться клуби з Туреччини, Японії, Іспанії та України – серед претендентів називали Динамо та СК Дніпро-1.

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