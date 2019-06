"Мой пастор и еб**ый проводник": фаны Альбасете прощаются с Зозулей, стадион ему поет, а новый клуб дает большие деньги

Украинский форвард Альбасете Роман Зозуля уже в ближайшее время может сменить клуб.

Испанское приключение экс-форварда Динамо и Днепра, похоже, близко к завершению. После того, как Альбасете не сумел повыситься в классе, уступив по сумме двух матчей Мальорке, Роман Зозуля, очевидно, может паковать чемоданы. Остаться на Карлос Бельмонте 29-летнего украинца заставит разве что очень хорошое в финансовом плане предложение "механического сыра" относительно нового контракта, однако надеяться на чудо почти не приходится.

"Зозуля, возможно, провел свой последний поединок за Альбасете. Остается дождаться, предложит ли ему клуб новый контракт. Очень сомнительно, что он останется в Испании", – рассказал в комментарии "Футбол 24" ведущий спортивный журналист Альбасете Уго Пинья.

Испанский клуб готовился к более чем вероятному уходу своего лидера в течение всего сезона. Здесь прекрасно понимали, что только возможность выступать в Примере позволит удержать украинца, который так полюбился фанам. Финансовая сторона вопроса также имеет важное значение для нашего футболиста, но Альбасете не может существенно повысить ему зарплату из-за ограниченного бюджета. Более того, не пробившись в Ла Лигу, команда Зозули потеряла роскошный шанс прилично заработать и теперь будет вынуждена продавать лидеров, чтобы продолжать функционировать на нормальном уровне

Испанские СМИ уверяют, что Зозуля получил несколько предложений от других клубов, которые готовы вдвое увеличить его зарплату. Среди потенциальных покупателей вроде бы фигурирует имя киевского Динамо – "особого варианта" для воспитанника "бело-синих". В конце концов, сам игрок недавно признался, что он футболист с "динамовским сердцем".

По слухам, Зозуля положительно оценивает опцию с возвращением на родину, но пока ожидает звонка от спортивного директора Альбасете Мауро Переса, чтобы узнать позицию своего нынешнего клуба. Четвертая команда Сегунды по итогам сезона 2018/19 может предложить совсем незначительное улучшение контракта, поэтому руководство не излучает особого оптимизма. "Альбасете считает, что продлить Зозулю будет чрезвычайно сложно", - пишет специализированный на трансферах мадридский паблик Futbol Secret, ссылаясь на собственные источники.

Фанаты Альбасете также не питают напрасных надежд относительно будущего своего кумира. После матча против Мальорки фанатский сектор на Карлос Бельмонте эмоционально затягивал "Зозуля оставайся", а футболист отвечал аплодисментами со слезами на глазах.

Уже через несколько часов фактически неизбежный уход украинца подтвердила группировка поклонников "механического сыра" Curva Rommel, которым удалось пообщаться с футболистом возле стадиона. "Прощаясь с великим воином. Ты отдал душу, сердце и последнюю каплю пота за нашу команду. Успеха, куда бы ты ни пошел!".

После этого фанаты Альбасете буквально забомбили Твиттер словами благодарности в адрес Зозули. Почти за два года на Карлос Бельмонте (65 матчей, 20 голов) он стал любимцем местной торсиды, игроком, который всегда вылезает из кожи ради собственной команды и бьется до последней минуты.

Despidiendo al Gran Guerrero @zozulyaroman18 en @bardeporte . Te has dejado el Alma...el Corazón y hasta la última gota de sudor que te ha quedado dentro. Suerte donde vayas!!! pic.twitter.com/W6z8IxKnTL

"Возможно, это была последняя игра Романа Зозули в Альбасете. Спасибо за два сезона. Первоклассный футболист. Успеха, где бы ты не оказался".

"Альбасете останется твоим домом навсегда".

"Я чувствую страх за многих игроков после поражения в плей-офф: Зозуля, Белла, Фебас, Вальдеррама, Техеро ... Будет сложно сохранить нынешний состав".

Últimas imágenes con la camiseta del #Albacete me temo de muchos jugadores: Zozulia, Bela, Febas, Valderrama, Tejero... Difícil volver a juntar una plantilla como la de este año

"Зозуля – форвард с большими яйцами. 11 голов, 8 из которых были забиты головой. Он всегда создавал неприятности обороне соперника и пугал судей, которые несправедливо с ним обращались. Думаю, он не продлит контракт после вылета Альбесете в плей-офф. Но однажды Роман точно сыграет в элите. Был рад видеть тебя здесь".

10.- Zozulia. Los cojones hechos delantero. 11 goles, 8 de ellos de cabeza (te remata una lavadora). Un incordio para las defensas y el terror de los colegiados (maltratado). Al no ascender, no renueva y creo que jugará en algún Primera, sea en España o no. Un placer verle aquí pic.twitter.com/IAUEgkkjOA