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Зозуля хочет остаться в Испании – нападающий имеет предложения из Турции, Японии и Украины

16:27 83 Читати українською
Зозуля хочет остаться в Испании – нападающий имеет предложения из Турции, Японии и Украины
Роман Зозуля / AS

Нападающий Альбасете Роман Зозуля имеет сразу несколько вариантов продолжения карьеры.

Форвард Альбасете Роман Зозуля хочет продолжить карьеру в Испании, сообщает El Digital de Albacete.

"Зозуля никогда не станет игроком основы Вальядолида – фанаты клуба считают его нацистом", – журналист

По информации издания, 29-летнему украинцу не нравится, что каждый год ему нужно продлевать контракт с Альбасете, тогда как Зозуля хотел бы подписать долгосрочное соглашение с клубом.

Отмечается, что нападающий также получил финансово выгодные предложения от турецких и японских клубов, а также от новичка УПЛ СК Днепр-1.

Напомним, в сезоне 2018/19 украинский форвард забил 11 голов и отдал 2 ассиста в 37 матчах за Альбасете. Команда Зозули также уступила Мальорке в полуфинале плей-офф за выход в элиту испанского футбола.

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Украинцы за рубежом Роман Зозуля Роман Зозуля Испания Турция Сегунда СК Днепр-1 СК Днепр-1 Альбасете Альбасете
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