Альбасете сделал Зозуле "амбициозное" предложение

Испанский Альбасете решительно настроен сохранить украинского форварда Романа Зозулю в своем составе.

Вице-президент клуба Виктор Варела Руис в комментарии 5maseldescuento.es рассказал о попытках Альбасете продлить контракт с Романом Зозулей.

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"Я не буду оценивать ситуацию любого игрока. Это проявление уважения к сторонам. Мы сделали очень амбициозное предложение Зозуле. Однако Альбасете не устанавливает никаких временных рамок для ответа его представителей. Это не в стиле нашего руководства", – сказал Руис.

Напомним, в сезоне 2018/19 форвард забил 11 голов и отдал 2 ассиста в 37 матчах за Альбасете. Команда Зозули уступила Мальорке в полуфинале плей-офф за выход в элиту испанского футбола.

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