"Несмотря на то, что Коваленко позже начал тренироваться с командой, он отвечает своим лучшим параметрам прошлого года.

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Он упорно работает над усовершенствованием, продолжает расти и требует от себя большего", – цитирует Готти официальный сайт Специи.

Напомним, украинец выступает за Специю на правах аренды из Аталанты с августа прошлого года. В текущем сезоне Виктор провел за "орлят" три матча, результативными действиями не отмечался. Уже сегодня 26-летний хавбек сможет улучшить свою статистику – Специя в 5-м туре Серии А будет принимать Болонью. Начало встречи в 16:00.

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