Киевский клуб стал седьмым в мире по количеству украинцев, которые родились в Украине.

Международный центр спортивных исследований CIES обнародовал рейтинг команд по доле вовлеченности национальных игроков. Футбольная обсерватория провела анализ среди 56 лиг – было посчитано количество игроков в клубе из родной страны, а также количество клубных воспитанников, которые сейчас играют в нем.

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Украину в этом списке представило Динамо, которое стало вторым в Европе и седьмым среди всех клубов мира с индексом 88,5 (состав "бело-синих" на 82% состоит из украинцев, а 62% из них являются выходцами из клубной академии.). Безоговорочным же лидером со 100%-ым показателем стал испанский Атлетик из Бильбао.

Топ-10 команд выглядит следующим образом:

1. Атлетик (Испания) – 100%

2. Энвигадо (Колумбия) – 97,6%

3. Чивас Гвадалахара (Мексика) – 92,3%

4. Химнасия Ла-Плата (Аргентина) – 92,3%

5. Каракас (Венесуэла) – 89,5%

6. Дефенсор Спортинг (Уругвай) – 89,4%

7. Динамо (Украина) – 88,5%

8. Мильонариос (Колумбия) – 87,9%

9. Эстудиантес (Аргентина) – 87,5%

10. ЭНППИ (Египет) – 87,4%

К слову, в нынешнем составе Динамо только 4 игрока родились не в Украине: Андрей Ярмоленко (Россия), Кристиан Биловар (Венгрия), Самба Диалло (Сенегал) и Бенито (Кот-д'Ивуар).

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