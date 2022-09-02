"Участие Рамсдейла и Эдегора под вопросом. Завтра мы получим больше информации. Надеюсь, они смогут вернуться в общую группу.

Зинченко, к сожалению, пока не может тренироваться с командой после двух пропущенных матчей. Такова сейчас ситуация", – сказал Микель Артета на пресс-конференции перед матчем против Манчестер Юнайтед.

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Украинец в межсезонье сменил Манчестер Сити на Арсенал и сразу вписался в новую команду. Последние два тура он пропустил из-за повреждений. Арсенал лидирует в АПЛ, набрав максимальные 15 очков.

Игра с Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье в 18:30. Александр имел шанс выйти в центре поля "канониров" из-за травм Эльнени и Партея.