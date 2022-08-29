Защитник Арсенала Александр Зинченко остается с командой, даже если не попадает в заявку.

Один из болельщиков снял видео, как Зинченко болеет за свою команду с трибун. В частности, перед началом игры украинец заряжал ряд запасных Арсенала.

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Кроме того, Александр даже выходил в техническую зону, а после победного гола выбежал праздновать вместе с партнерами по команде.

Напомним, Зинченко из-за повреждения пропустил игру против Фулхэма, ставшей четвертой победной для Арсенала в этом сезоне. Уже 31 августа "канониры" должны сыграть поединок 5 тура АПЛ против Астон Виллы.

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