Виталий Миколенко сохранил свое место в основе. Команда экс-динамовца до сих пор не выиграла ни одного матча, но 3 ничьих подряд позволили проползти из зоны вылета на 17 место с крошечным преимуществом над Вулверхэмптоном по дополнительным показателям. Матч, как и онлайн-трансляция Эвертон – Ливерпуль на "Футбол 24", стартовал в 14:30. Фавориты сезона вырвали победу над Ньюкаслом на 90+8 минуте. Третий триумф вывел бы "красных" на 3 место. Однако эта задача была не из простых, ведь при Клоппе гостевые мерсисайдские дерби часто становились целым мучением – лишь один разгром и сразу 4 подряд ничьи за 5 выездов на Гудисон.

Эвертон – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ

Экс-форвард Брайтона Мопе, дебютирующий за "ирисок" из дерби, активничает на старте – мог забивать сам, отдавал на Онана. Миколенко в первые 10 минут был задействован только раз, откровенно сфолив против Цимикаса, который неожиданно заменил Робертсона в основе. Первый удар в створ за Эвертоном. Гордон на подборе бахнул, не долго думая. Алиссон справился, а в обратной атаке Миколенко уже страхует партнеров, оказавшись на правом фланге ближе к центру. Диас после штрафного от Цимикаса пробивал из пределов вратарского, однако тянулся к мячу и не мог доставить хлопот Пикфорду.

Миколенко уверенно перехватывает перед носом Александер-Арнольда. Гомес привез в своей штрафной. Мопе заблокировали, Дэвис с носка эффектно выкручивал без шансов для Алиссона – первая штанга! Карвалью хромает после того, как Онана врезался ему в колено. Желтая карточка для опорника Эвертона, который выглядит одним из лучших среди "ирисок". Салах подал после подбора, Дарвин головой не попал с нескольких метров. А вот уже безумный фарт команды Лэмпарда. Гомес со своей половины забросил на Нуньеса, который из-под двух защитников прошил перчатку Пикфорда – еще и перекладина. Диас мгновенно добивал, и уже штанга выручила Эвертон.

Фирмино в перерыве заменил Карвалью. На старте второго тайма Диас выложил Дарвину под момент по центру. Не получился удар у уругвайца. Еще один выстрел форварда Ливерпуля заблокирован, а затем Цимикас с острого угла не попадает почти в пустые ворота. Мопе подбил себе мяч и пробил в пляжном стиле через себя – выше. Дарвин попадает прямо по центру. Там, где и стоял голкипер Эвертона. Серия убийственных моментов с обеих сторон. Пикфорд спасает пачками, а Мопе с расстрельной дистанции попадает прямо в Алиссона.

Мопе снова берет игру на себя, зарабатывает угловой, а затем отдает на дальнюю штангу, где один только Коуди. VAR проверил момент, воспитанник Ливерпуля таки залез в офсайд. А как радовался Конор, проведший всего 2 матча в главной команде "красных". Макнил с рикошетом пробил. Эффектное спасение от Алиссона. Салах элегантно выложил на 10 метров, после удара в касание от Фирмино Пикфорд исполняет 7 сейв. Миколенко классно оттер вингера сборной Египта. Салах еще и сфолил против украинца.

Everton 0-0 Liverpool FT:



xG: 1.35-1.66

Shots: 14-23

Shots on target: 3-8

Touches in opp. box: 27-44

Possession: 39%-61%



Two superb goalkeeping performances and the woodwork denying both sides. ? pic.twitter.com/Bf4PCtDsvY — Squawka News (@SquawkaNews) September 3, 2022

Салах теряет последние 2 супермомента. От рук Пикфорда снаряд попадает в штангу, Миколенко не позволяет нормально добить. Команды на двоих нанесли 37 ударов, в том числе 31 из пределов штрафной и 11 прицельных. Ливерпуль трижды попадал в каркас ворот, Эвертон – еще раз. Первая битва сезона, в которой соперники 4 раза обстучали штанги и перекладины. Также текущий розыгрыш АПЛ еще не знал матча, где более чем 35 раз пробивали по воротам. Как в такой игре могли случиться нули на табло? Просто какая-то аномалия. Четвертая ничья выводит Эвертон на 14 место. Ливерпуль остается пятым. Лишь 9 набранных очков из 18 возможных – худший показатель Клоппа на старте сезона во всей истории Премьер-лиги.