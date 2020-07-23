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"Зажжем, когда ё**ный вирус пройдет", – Клопп эмоционально пообещал фанатам чемпионскую вечеринку

09:35 - Читати українською
"Зажжем, когда ё**ный вирус пройдет", – Клопп эмоционально пообещал фанатам чемпионскую вечеринку
Клопп с кубком АПЛ / Reuters

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился эмоциями от вручения чемпионского титула английской Премьер-лиги и отправил послание болельщикам мерсисайдцев.

23’ Наби Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджиньо Вейналдум
55’ Роберто Фирмино
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
Оливье Жиру 45+3’
Тамми Абрахам 61’
Кристиан Пулишич 73’
23’ Наби Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджиньо Вейналдум
45+3’ Оливье Жиру
55’ Роберто Фирмино
61’ Тамми Абрахам
73’ Кристиан Пулишич
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен

"Если вы не понимаете, что мы делаем это для вас, то я ничем не смогу помочь.

Впечатляющая перестрелка в видеообзоре матча Ливерпуль – Челси – 5:3

Вы сделали нас счастливыми, но нужно праздновать дома. Приготовьтесь к вечеринке, и когда этот ёбаный вирус пройдет, мы зажжем", – цитирует Клоппа BBC Sport.

Напомним, что накануне Ливерпуль получил долгожданный трофей АПЛ на Энфилде. Мерсисайдцы стали чемпионами Англии впервые за 30 лет. В последнем домашнем матче сезона "красные" перестреляли Челси (5:3).

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Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Юрген Юрген Клопп футбольные фанаты Ливерпуль - Челси
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