"Зажжем, когда ё**ный вирус пройдет", – Клопп эмоционально пообещал фанатам чемпионскую вечеринку

"Если вы не понимаете, что мы делаем это для вас, то я ничем не смогу помочь.

Впечатляющая перестрелка в видеообзоре матча Ливерпуль – Челси – 5:3

Вы сделали нас счастливыми, но нужно праздновать дома. Приготовьтесь к вечеринке, и когда этот ёбаный вирус пройдет, мы зажжем", – цитирует Клоппа BBC Sport.

Напомним, что накануне Ливерпуль получил долгожданный трофей АПЛ на Энфилде. Мерсисайдцы стали чемпионами Англии впервые за 30 лет. В последнем домашнем матче сезона "красные" перестреляли Челси (5:3).

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