Мерсисайдцы это в первом тайме организовали себе комфортное преимущество в два мяча. Салах и Робертсон записали в свой актив. После перерыва Ливерпулю удалось забить еще два мяча, доведя счет до разгромного. Тоттенхэм лишь в конце игры сумел отыграть два гола.

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Мохамед Салах, забив в ворота "шпор", стал первым игроком в истории АПЛ, которому удалось забить более 10 голов и отдать 10+ ассистов в трех сезонах подряд. Он также является вторым футболистом, который забил 10+ голов и отдал 10+ голевых передач в течение пяти отдельных сезонов в соревнованиях в целом, после Руни.

Напомним, Ливерпуль сейчас находится на третьем месте с 78 очками. Тоттенхэм расположился на пятой строчке с 60 баллами.