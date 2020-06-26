Ливерпуль официально стал чемпионом Англии впервые за 30 лет

Мерсисайдцы оформили первый чемпионский титул АПЛ в своей истории. Этот день фанаты Ливерпуля ждали еще с прошлого тысячелетия.

Команда Юргена Клоппа стала недосягаемой для Манчестер Сити за 7 туров до финиша. "Горожане" после поражения от Челси потеряли даже теоретические шансы догнать Ливерпуль в турнирной таблице. "Красные" официально стали чемпионом Англии сезона 2019/20 и впервые за 30 лет завоевали статус сильнейшей команды страны.

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Интересно, что уже следующий матч АПЛ Ливерпуль проведет на Этихаде против Манчестер Сити – игра состоится 2 июля. Очевидно, Зинченко и Ко вынуждены будут организовать для своих соперников традиционный чемпионский коридор.

Последний раз Ливерпуль праздновал чемпионский титул еще в сезоне 1989/90 – таким образом, это первый триумф "красных" именно в Премьер-лиге. В целом же данное чемпионство стало для мерсисайдцев 19-м. Больше только у Манчестер Юнайтед – 20.

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