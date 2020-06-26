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Ливерпуль официально стал чемпионом Англии впервые за 30 лет

00:10 - Читати українською
Ливерпуль официально стал чемпионом Англии впервые за 30 лет
Ливерпуль – чемпион Англии 2019/20 / Getty Images

Мерсисайдцы оформили первый чемпионский титул АПЛ в своей истории. Этот день фанаты Ливерпуля ждали еще с прошлого тысячелетия.

36’ Кристиан Пулишич
78’ Виллиан
 
Кевин де Брюйне 55’
Фернандиньо 77’
36’ Кристиан Пулишич
55’ Кевин де Брюйне
77’ Фернандиньо
78’ Виллиан

Команда Юргена Клоппа стала недосягаемой для Манчестер Сити за 7 туров до финиша. "Горожане" после поражения от Челси потеряли даже теоретические шансы догнать Ливерпуль в турнирной таблице. "Красные" официально стали чемпионом Англии сезона 2019/20 и впервые за 30 лет завоевали статус сильнейшей команды страны.

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Интересно, что уже следующий матч АПЛ Ливерпуль проведет на Этихаде против Манчестер Сити – игра состоится 2 июля. Очевидно, Зинченко и Ко вынуждены будут организовать для своих соперников традиционный чемпионский коридор.

Последний раз Ливерпуль праздновал чемпионский титул еще в сезоне 1989/90 – таким образом, это первый триумф "красных" именно в Премьер-лиге. В целом же данное чемпионство стало для мерсисайдцев 19-м. Больше только у Манчестер Юнайтед – 20.

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