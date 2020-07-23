Ливерпуль получил долгожданный трофей АПЛ – Энфилд пылал от празднования

Домашний матч Ливерпуля против Челси стал по-настоящему историческим для мерсисайдцев, ведь после поединка "красные" официально получили трофей АПЛ.
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Церемония награждения выдалась огненной – за игроками были расположены огнеметы, которые добавили эпичности празднованию. Кроме того, игроки не изменили своим традициям и спели You'll never walk alone на Энфилде.
Конечно, не обошлось и без празднований фанатов, которые собрались вокруг стадиона, зажигали пиротехнику и ярость. Оно и неудивительно, ведь Ливерпуль раз становился чемпионом Англии еще 30 лет назад.
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