Ливерпуль получил долгожданный трофей АПЛ – Энфилд пылал от празднования

Домашний матч Ливерпуля против Челси стал по-настоящему историческим для мерсисайдцев, ведь после поединка "красные" официально получили трофей АПЛ.

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Церемония награждения выдалась огненной – за игроками были расположены огнеметы, которые добавили эпичности празднованию. Кроме того, игроки не изменили своим традициям и спели You'll never walk alone на Энфилде.

Конечно, не обошлось и без празднований фанатов, которые собрались вокруг стадиона, зажигали пиротехнику и ярость. Оно и неудивительно, ведь Ливерпуль раз становился чемпионом Англии еще 30 лет назад.

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AT LONG LAST, LIVERPOOL RAISE THE PREMIER LEAGUE TROPHY! pic.twitter.com/q9hJpquFR8 — DAZN Canada (@DAZN_CA) July 22, 2020

"With hope in your heart and you'll never walk alone" ️



(via @DAZN_CA) pic.twitter.com/y8bpXaSxVv — ESPN FC (@ESPNFC) July 22, 2020