toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Ливерпуль получил долгожданный трофей АПЛ – Энфилд пылал от празднования

07:30 - Читати українською
Ливерпуль получил долгожданный трофей АПЛ – Энфилд пылал от празднования
Игроки Ливерпуля с Кубком АПЛ / фото ФК Ливерпуль

Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон наконец поднял над головой долгожданный кубок АПЛ.

23’ Наби Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджиньо Вейналдум
55’ Роберто Фирмино
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
Оливье Жиру 45+3’
Тамми Абрахам 61’
Кристиан Пулишич 73’
23’ Наби Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджиньо Вейналдум
45+3’ Оливье Жиру
55’ Роберто Фирмино
61’ Тамми Абрахам
73’ Кристиан Пулишич
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен

Домашний матч Ливерпуля против Челси стал по-настоящему историческим для мерсисайдцев, ведь после поединка "красные" официально получили трофей АПЛ.

Ливерпуль победил Челси в перестрелке с восемью голами – в борьбе за ЛЧ остаются три претендента на два места

Церемония награждения выдалась огненной – за игроками были расположены огнеметы, которые добавили эпичности празднованию. Кроме того, игроки не изменили своим традициям и спели You'll never walk alone на Энфилде.

Конечно, не обошлось и без празднований фанатов, которые собрались вокруг стадиона, зажигали пиротехнику и ярость. Оно и неудивительно, ведь Ливерпуль раз становился чемпионом Англии еще 30 лет назад.

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном

blog_ava
Григорчук надеется возглавить клуб, который будет играть в Лиге чемпионов
08:26
3365
Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль - Челси АПЛ
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
52
мин
Ингулец
17:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук