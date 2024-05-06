Матч 27-го тура УПЛ между Шахтером и Черноморцем выпал на Пасху, что внесло интересную инновацию в предматчевую процедуру.

Уже традиционно перед началом матча команды должны были определиться, кто на какой половине начнет первый тайм и кто разведет мяч в центре поля.

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Обычно судья подбрасывает монетку, определяя таким образом победителя. На этот раз команды провели традиционный пасхальный ритуал – бились яйцами, окрашенными в цвета команд. Крепче оказалось яйцо в цветах Шахтера – именно "горняки" и начали поединок с центра поля.

К слову, Шахтер и во втором матче подряд разбил Черноморец – на этот раз "горняки" забили в ворота одесситов 3 гола.

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