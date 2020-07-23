Ливерпуль победил Челси в матче с восемью голами: класс делает результат, Робертсон – лучший, а Трент творит историю

Ливерпуль не имеет турнирных задач, однако мотивация у подопечных Юргена Клоппа была – мерсисайдцы не выиграли два последних поединка, причём в последнем Арсенал одержал над ними победу. Это требовало реабилитации. У Челси же ситуация интереснее: лондонцы, Лестер и МЮ прямо сейчас претендуют на два последних места в зоне ЛЧ – "лисы" отставали на очко, а вот манкунианцы перед стартовым свистком на "Энфилде" расписали ничью с Вест Хэмом, поднявшись на третью позицию. При этом в следующем туре Лестер играет с МЮ, поэтому в случае победы или ничьи с Ливерпулем команда Фрэнка Лэмпарда за тур до завершения чемпионата попала бы в ЛЧ, а вот поражение оставило бы "аристократов" с минимальным преимуществом над пятым Лестером и матчем против Вулверхэмптона впереди. Словом, терять очки сегодня было крайне нежелательно.

Ливерпуль – Челси: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ – как это было

Первая треть первого тайма была динамичной, но не очень острой. Обе команды хорошо подготовились друг к другу, качественно прессингуя и удерживая компактность, но Челси выглядел немного интереснее. Уже на 8-й минуте открывать счёт ударом головой с подачи Виллиана мог Маунт, но получилось слишком высоко. Ливерпуль огрызнулся несколькими вбеганиями в штрафную, одно из которых завершилось столкновением Салаха с Рюдигером и требованиями пенальти – впрочем, арбитр Андре Марринер был невозмутим. Лондонцы ответили контрвыпадом с классным выстрелом Джеймса метров с 20-ти – мяч просвистел над правой девяткой. После этого игра окончательно рухнула в тягучую позиционную борьбу без подходов к воротам.

Тишина была нарушена на 23-й минуте, когда Ливерпуль неожиданно открыл счёт. Он стал следствием высокого прессинга и ошибки Виллиана: ван Дейк перехватил вынос Аспиликуэты, Виллиан на собственной половине вступил в борьбу против него, затем против Кейта и, в конце концов, решил отбросить мяч на защитников – получился идеальный пас на ногу Наби. Тот сразу же нанёс удар из-за пределов штрафной точно в правую девятку. 1:0.

Мерсисайдцы довольно быстро могли и удвоить преимущество, но ряд атак с опасными проходами ничем опасным не завершился. Можно вспомнить только проход Салаха мимо трёх защитников и неточный удар с острого угла с рикошетом, после которого Вейналдум головой пробивал с углового. Без проблем для Кепы.

Челси начал оживать на 30-х минутах, даже забив гол в результате выхода Маунта один на один – впрочем, его не засчитали из-за положения вне игры. Когда стало казаться, что всё налаживается, Ливерпуль забил второй гол: Мане на 37-й минуте протащил мяч мимо трёх футболистов и заработал штрафной, а Трент обводным ударом с него попал в правый угол – 2:0. Ещё через две минуты "красные" забили в третий раз вследствие подачи с углового на ближнюю штангу и ряда рикошетов от Жиру, Жоржинью и Салаха. Вейналдум получил отскок и мощно пробил под перекладину метров с пяти – 3:0.

Впрочем, Челси не сдался, отыграв один мяч в компенсированное время. Гол оказался крайне натужным: Маунт прострелил с левого фланга с рикошетом от защитника, Алонсо переправил отскок в касание под удар Виллиану метров с семи, Алиссон парировал, однако на добивании оказался Жиру – 3:1. Именно с этим счётом команды и ушли на отдых.

Во втором тайме Ливерпуль сразу же захватил инициативу, что вылилось в два момента Салаха: на 50-й минуте Мо пробил с носка с линии штрафной (неточно), а на 53-й после розыгрыша углового выстрелил по центру – слабовато, точно в руки Кепе. Впрочем, уже на 55-й мерсисайдцы добились своего: Трент прошёл по правому флангу и исполнил подачу, а Бобби замкнул ударом головой – 4:1. Казалось, что это конец, но Челси не собирался так просто складывать оружие.

На 59-й минуте Фрэнк Лэмпард бросил в бой Хадсона-Одоя, Пулишича и Абрахама, а ровно через две минуты последние два организовали второй гол гостей – Пулишич прошел сквозь двух защитников на левый край штрафной и покатил вдоль линии вратарской, а Тамми замкнул в касание. 4:2.

Ещё через три минуты лондонцы могли закрутить интригу максимально: Джеймс классно забросил с правого фланга в штрафную площадку на Пулишича, а тот, избежав офсайда и оказавшись перед воротами, пробил в левый нижний угол – мяч пролетел рядом со штангой! Между тем, фанаты Ливерпуля за стадионом начали праздновать, запуская салюты.

Впрочем, Челси не собирался быть декорацией для чемпионской вечеринки. После некоторой паузы в игре, вызванной водопоем, гости довольно забавно забили третий гол. Всё началось с вбрасывания аута на 73-й минуте: мяч пролетел мимо всех футболистов Ливерпуля, ван Дейк и Гомес ещё и столкнулись, а Хадсон-Одой разогнал контратаку правым флангом с подачей на Пулишича – Кристиан принял мяч, долго разворачивался, после чего пробил в правый угол. 4:3!

Потом лондонцы провели ещё несколько неплохих атак, но моменты вскоре иссякли. Юрген Клопп же на 79-й минуте решил освежить атаку, бросив в бой Окслейда-Чемберлейна, а ещё до этого на поле появились Джонс и Милнер.

Футбол в эндшпиле встречи был открытым, однако атаки Челси не приносили остроты. Ливерпуль также сильно не выделялся, но был аккуратнее в своих действиях; в конце концов, именно это вместе с заменами и решило судьбу встречи. На 84-й минуте Робертсон прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную, а Джонс пропустил на Окслейда-Чемберлейна – Алекс замыкал в касание. 5:2! Это был последний гол во встрече. Ливерпуль отпраздновал непростую победу.

Таким образом, Ливерпуль набрал 96 очков в турнирной таблице. Челси, имея в активе лишь 63, остаётся четвертым – столько же баллов у МЮ, но манкунианцы имеют лучшую разницу голов (+12 против +28). "Лисы" также превосходят лондонцев по этому показателю (+12 против +28), но у них на одно очко меньше.

Класс делает результат

Ливерпулю в последних матчах очень не хватало эмоций, но после двух неудач подряд, да ещё и перед чемпионской вечеринкой, мерсисайдцы получили нужный заряд. Им была нужна только убедительная победа. Более того, "красные" не имели права завершить матч с горьким чувством, что Челси совсем немного не хватало к ничьей – но лондонцы дали такой бой, что статистические порталы насчитали им 2,11 ожидаемых очков. Несмотря на это, победа хозяев выглядела заслуженной. Их вытащил класс.

Статистически поединок выглядел очень ровно. В некоторых аспектах немного ровнее казался Челси: так, по ударам было 10:10, причем пять выстрелов Ливерпуля были проведены после стандартных положений – "синие" же все свои моменты организовали из игры. По ожидаемым голам гости сильно вырвались вперёд (1,45 против 2,38), однако мерсисайдцы били по воротам значительно точнее, что подтверждается как собственно голами (5:3), так и статистикой ударов (7:5). По проникающим пасам у них также было небольшое преимущество (5:3).

Обе команды очень качественно владели мячом на чужой половине поля – Челси до потери делал там по 12 передач, в то время как Ливерпуль исполнял 14. По сути, равные показатели, но стоит отметить, что в целом подопечные Фрэнка Лэмпарда сдержали контрпресинг Юргена Клоппа. Если бы игра пошла по сценарию немца, то "синие" на чужой половине не отдали бы больше четырёх точных пасов подряд.

Словом, статистика примерно одинакова, однако Ливерпуль перестрелял Челси. Почему так? Вероятно, победу можно списать на класс. Первое его проявление заключалось в шикарной реализации – у гостей были высокие 30%, однако хозяева превращали в гол каждый второй удар. Причем здесь особых вопросов к Кепе, в этом сезоне пропускающего каждый второй выстрел в створ, не может возникать – шансы спасти у него были мизерными. Кейта шмальнул точно в девятку, Трент зарядил под самую штангу, Вейналдум бил с пяти метров, Окслейд-Чемберлен замыкал сблизи – баск мог разве что выйти на перехват навеса на Фирмино, но и там все было сомнительно. ТАА подал очень сильно и точно.

В то же время, Челси даже свой первый гол провел после двух подряд блокировок (прострела и сейва Алиссона), а третий стал следствием несчастного случая – вместе с тем, ряд куда лучших моментов лондонцы не реализовали. И это при том, что 9 из 10 ударов по воротам были проведены из пределов штрафной. У Ливерпуля, кстати, восемь выстрелов оттуда – эффективность же можно увидеть на табло.

Ещё одним показателем преимущества нынешнего Ливерпуля в классе была количество обводок. Челси в этом аспекте был значительно активнее, сделав 19 попыток против 14 у соперника, однако по эффективности "красные" оставили "синих" за спиной – 14:11. Правда, пользовались этими эпизодами команды одинаково – хозяева исключительно на них заработали голевой штрафной, а гости забили один гол. Более репрезентативна статистика отборов: 30:23 по попыткам и 19:9 по успешным – причём лондонцы лишь трижды отбирали мяч на чужой половине, а вот мерсисайдцы за центральным кругом делали это в три раза чаще (однажды это произошло даже в штрафной ).

Также показательна карта перехватов – 5:7 в пользу Челси, однако 11 из 12 эпизодов произошли на половине поля гостей.

В конце концов, надо отметить, что Челси после третьего гола банально потерял силы, хотя на поле было три свежих атакующих игрока. Ливерпуль же грамотно распределил ресурсы, начав нагнетать темп в завершении поединка, что и вылилось в пятый гол.

Челси едва не сделал фантастический камбэк и имел даже несколько лучшую статистику, но Ливерпуль выглядел лучше в мелких эпизодах, добыв на них убедительную победу с пятью забитыми голами. Так играют чемпионы. Лондонцы были очень хороши, но к такому классу им нужно ещё расти и расти.

Робертсон – лучший в матче

Трудно сказать, где Ливерпуль не выглядит блестяще, но одно из самых ярких впечатлений как в текущем матче, так и в течение сезона в целом, произвели Александер-Арнольд и Робертсон. Они давно являются супероружием мерсисайдцев (Барселона не даст соврать), и с Челси фулбэки снова выстрелили – в активе Трента шикарный гол со штрафного и ассист на Фирмино, а Энди разогнал контратаку и выкатил голевой пас на Окслейда-Чемберлейна. Кроме ассистов, оба суммарно отдали ещё три передачи под удар – правда, у ТАА это были подачи с угловых, а вот Робертсон с игры классно навесил во вратарскую (ван Дейк пробил выше ворот).

Активнее на поле выглядел именно Робертсон, который и ассистировал партнерам исключительно из игры, и вообще имеет лучшую статистку. Шотландец стал лидером Ливерпуля по количеству передач (85), ожидаемым ассистам (0,72) и вовлеченности в атаки – у него 0,66 xGChain (острота действий, включая удары и передачи под них) и 0,66 xGBuildUp (то же самое, но без ударов и пасов под них). Кроме того, он трижды прошёл соперника на дриблинге (с трёх попыток). Неудивительно, что 39% своих атак Ливерпуль провёл именно через левый фланг, в то время как в центре и справа было 32% и 29% соответственно.

Челси провёл через этот же край 36% атак, пользуясь карманами за Энди, поэтому значительного количества действий в обороне у левого фулбэка не было. Несмотря на это, в его активе шесть выигранных единоборств из семи всего. Также у Робертсона было по одному отбору и перехвату, однако они были проведены на чужой половине поля – а вот один снятый верховой мяч прошёл в собственной штрафной (да и вообще шотландец снял весь воздух). Словом, в матче против Челси левый фулбек Ливерпуля был невероятно крутым.

Трент делает историю

Александр-Арнольд в матче против Челси имеет статистику чуть похуже, однако он был надежнее в обороне (2 отбора, 2 блокировки). Впрочем, важнейшие действия правый фулбек сделал в атаке, забив гол и отдав ассист. Своим шикарным штрафным Трент вошел в историю – до 22 лет в АПЛ лишь Джейми Реднапп чаще забивал со стандартов (четыре раза против трёх в ТАА). Ассист так и вовсе стал для Александера-Арнольда 13-м в текущем сезоне – англичанин побил рекорд голевых передач для защитников, установленный им же в прошлом чемпионате.

В целом же, Трент вместе с Робертсоном является лучшим защитником в истории Ливерпуля по количеству ассистов – у них 27 и 26 голевых передач соответственно. Предыдущий рекорд принадлежал Стигу Ингу Бьёрнебю. Браво!

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