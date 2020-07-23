toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Впечатляющая перестрелка в видеообзоре матча Ливерпуль – Челси – 5:3

00:47 - Читати українською
Впечатляющая перестрелка в видеообзоре матча Ливерпуль – Челси – 5:3
Ливерпуль – Челси – 5:3 – видео голов и обзор матча

В поединке 37-го тура Ливерпуль дома перестрелял Челси в сверхрезультативном поединке. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

23’ Наби Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджиньо Вейналдум
55’ Роберто Фирмино
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
Оливье Жиру 45+3’
Тамми Абрахам 61’
Кристиан Пулишич 73’
23’ Наби Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджиньо Вейналдум
45+3’ Оливье Жиру
55’ Роберто Фирмино
61’ Тамми Абрахам
73’ Кристиан Пулишич
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен

Ливерпуль в первом тайме уничтожил Челси, отправив в ворота "синих" три мяча до перерыва усилиями Кейта, Александера-Арнольда и Вейналдума. Под занавес первого тайма Челси один мяч отыграл, автором стал Жиру.

Ливерпуль победил Челси в перестрелке с восемью голами – в борьбе за ЛЧ остаются три претендента на два места

После перерыва Фирмино снова сделал преимущество "красных" разгромным, но после этого состоялся переворотный момент матча – выход Пулишича. Американец ассистировал Абрахаму, а затем забил сам, сделав отставание минимальным. Точку в матче поставил Окслейд-Чемберлен.

Это поражение сильно повлияло на шансы Челси на Лигу чемпионов в следующем сезоне – подопечные Лэмпарда имеют 63 очка и опустились на четвертое место. Ливерпуль же набрал 96 очков и вплотную приблизился к рекорду Манчестер Сити.

blog_ava
Ливерпуль победил Челси в матче с восемью голами: класс делает результат, Робертсон – лучший, а Трент творит историю
05:17
6659
Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль - Челси Челси Челси Видеоновости
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
53
мин
Ингулец
17:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук