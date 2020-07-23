Впечатляющая перестрелка в видеообзоре матча Ливерпуль – Челси – 5:3

В поединке 37-го тура Ливерпуль дома перестрелял Челси в сверхрезультативном поединке. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Ливерпуль в первом тайме уничтожил Челси, отправив в ворота "синих" три мяча до перерыва усилиями Кейта, Александера-Арнольда и Вейналдума. Под занавес первого тайма Челси один мяч отыграл, автором стал Жиру.

Ливерпуль победил Челси в перестрелке с восемью голами – в борьбе за ЛЧ остаются три претендента на два места

После перерыва Фирмино снова сделал преимущество "красных" разгромным, но после этого состоялся переворотный момент матча – выход Пулишича. Американец ассистировал Абрахаму, а затем забил сам, сделав отставание минимальным. Точку в матче поставил Окслейд-Чемберлен.

Это поражение сильно повлияло на шансы Челси на Лигу чемпионов в следующем сезоне – подопечные Лэмпарда имеют 63 очка и опустились на четвертое место. Ливерпуль же набрал 96 очков и вплотную приблизился к рекорду Манчестер Сити.