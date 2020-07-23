"Запалимо, коли й***ний вірус мине", – Клопп емоційно пообіцяв фанатам чемпіонську вечірку

"Якщо ви не розумієте, що ми робимо це для вас, то я нічим не зможу допомогти.

Вражаюча перестрілка у відеоогляді матчу Ліверпуль – Челсі – 5:3

Ви зробили нас щасливими, але треба святкувати вдома. Приготуйтеся до вечірки, і коли цей й***ний вірус мине, ми запалимо", – цитує Клоппа BBC Sport.

Нагадаємо, що напередодні Ліверпуль отримав довгоочікуваний трофей АПЛ на Енфілді. Мерсисайдці стали чемпіонами Англії вперше за 30 років. В останньому домашньому матчі сезону "червоні" перестріляли Челсі (5:3).

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