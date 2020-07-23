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"Запалимо, коли й***ний вірус мине", – Клопп емоційно пообіцяв фанатам чемпіонську вечірку

09:31 - Читать на русском
"Запалимо, коли й***ний вірус мине", – Клопп емоційно пообіцяв фанатам чемпіонську вечірку
Клопп із кубком АПЛ / Reuters

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився емоціями від вручення чемпіонського титулу англійської Прем'єр-ліги та відправив послання уболівальникам мерсисайдців.

23’ Набі Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджініо Вейналдум
55’ Роберто Фірміно
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
Олів'є Жиру 45+3’
Таммі Абрахам 61’
Крістіан Пулішіч 73’
23’ Набі Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджініо Вейналдум
45+3’ Олів'є Жиру
55’ Роберто Фірміно
61’ Таммі Абрахам
73’ Крістіан Пулішіч
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен

"Якщо ви не розумієте, що ми робимо це для вас, то я нічим не зможу допомогти.

Вражаюча перестрілка у відеоогляді матчу Ліверпуль – Челсі – 5:3

Ви зробили нас щасливими, але треба святкувати вдома. Приготуйтеся до вечірки, і коли цей й***ний вірус мине, ми запалимо", – цитує Клоппа BBC Sport.

Нагадаємо, що напередодні Ліверпуль отримав довгоочікуваний трофей АПЛ на Енфілді. Мерсисайдці стали чемпіонами Англії вперше за 30 років. В останньому домашньому матчі сезону "червоні" перестріляли Челсі (5:3).

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Юрген Юрген Клопп футбольні фанати Ліверпуль - Челсі
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