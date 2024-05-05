Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что у его команды нет права на ошибку.

"Осталась неделя. Три матча, девять очков, и мы станем чемпионами. Семь, шесть или три очка – тогда Арсенал выиграет Премьер-лигу.

Покер Холанда в видеообзоре матча Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 5:1

По разнице голов их не превзойти. Мы не имеем права играть вничью. Арсенал играл очень хорошо и стабильно. Осталось три матча. Надеюсь, первый и второй мы выиграем. Тогда к третьему наша судьба будет в наших руках", – цитирует Гвардиолу The Guardian.

Напомним, лондонский клуб опережает Манчестер Сити на одно очко, проведя на матч больше. "Горожанам" осталось сыграть с Фулхэмом и Тоттенхэмом в гостях, а также с Вест Хэмом дома.

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