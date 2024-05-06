У главного тренера Манчестер Юнайтед Эрика Тен Хага не осталось ни одного здорового защитника.

Пресс-служба манкунианцев сообщила, что Харри Магуайр получил мышечную травму. Английский защитник пропустит примерно три недели.

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Магуайр – шестой центральный защитник Манчестер Юанйтед, выбывший из-за травмы, и восьмой в целом. Различные повреждения есть у Рафаэля Варана, Лисандро Мартинеса, Джонни Эванса, Виктора Линделефа, Вилли Камбвала, Люка Шоу и Тирелла Маласии. Таким образом, в команде Тен Хага нет ни одного полностью здорового центрального защитника.

Напомним, что Манчестер Юнайтед сыграет в 37 туре АПЛ с Арсеналом, за который выступает Александр Зинченко. Встреча состоится в воскресенье, 12 мая.

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