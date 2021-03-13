Ворскла – СК Днепр-1

В текущем туре друг против друга сыграют представители топ-4 УПЛ, однако и встреча между Ворсклой с СК Днепром-1 выглядит интересной. В новом году в рамках чемпионата оба коллектива идут без поражений, выиграв по два матча из четырех – причем полтавчане в каждом из них зарабатывали пенальти и жалобы соперников на арбитраж. Примечательной выглядит и статистика ожидаемых очков, согласно которой "зелено-белые" должны идти на восьмой позиции (а не пятой), а "желто-черные" – на шестой (а не на десятой).

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Футбол ворсклян не устраивает даже Юрия Максимова, но пока они держатся в зоне еврокубков. Команде невероятно везет – с Рухом и Ингульцом арбитры подарили пенальти, с Александрией первый гол прилетел с ляпа Бондаренко в стиле Джеррарда, а с Мариуполем для выхода один на один и "11-метрового" хватило обычного выноса. С игры полтавчане создают очень мало, однако главный тренер обещает улучшение при первом же тепле. Похоже, сегодня придется снова полагаться на Фортуну, ведь ночью в Полтаве шел снег.

Проблемой днепровцев остается нестабильность, продемонстрированная с Мариуполем и в кубковой встрече с Александрией, и сложности при раскрытии автобусов. Некоторый нефарт у подопечных Йовичевича тоже присутствует – практически в каждом поединке "желто-черные" попадают в каркас ворот, причем иногда неоднократно. Кроме того, коллектив достаточно уязвим на контратаках и при стандартах соперника, однако свои стандарты и позиционные атаки команда разыгрывает очень круто.

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В общем, по игре СК Днепр-1 является крепким середняком при мощном составе и симпатичном футболе. не хватает только очков – "спортклубовцы" до сих пор идут в четырех зачетных баллах от дна турнирной таблицы. Таким образом, ничья в Полтаве их удовлетворит.

Кадровая ситуация

Травмированные: Скляр, Цитаишвили (Ворскла)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Ворскла – СК Днепр-1

Ворскла: Резник – Чеснаков, Яворский, Альюне – Пердута, Тилль, Челядин, Пуцлин, Кане – Степанюк, Кулач

СК Днепр-1: Юрчук – Тейлор, Логинов, Дуглас, Дубинчак – Игнатенко, Пихалёнок – Назаренко, Когут, Булеца – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Ворскла потеряла Цитаишвили – очень важную опцию для Юрия Максимова – однако вряд ли хавбека можно было назвать ведущим исполнителем. Куда более важна форма Кулача, Тилля, и Степанюка. которые и делали результат в последних поединках. С ними все в порядке.

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Трудно делать прогноз на такой матч. В общем, команды равны, но у полтавчан есть проблемы с креативом, а у днепровцев не всё здорово с реализацией. При этом обе команды не умеют качественно "сушить игру". Именно поэтому наиболее вероятным результатом кажется результативная ничья.

Минай – Ингулец

Минай и Ингулец нахваливали в течение нескольких лет, называя достойным усилением для УПЛ. Реальность оказалась иной – в дебютном сезоне закарпатцы идут на предпоследней позиции в таблице и имеют вторую с конца результативность и количество пропущенных голов, а петровцы получили всего одну победу за 17 матчей, не выиграв шесть последних. В реальной таблице оба коллектива имеют по 13 очков, да и в ожидаемой они идут среди аутсайдеров. А еще они демонстрируют откровенно неинтересный футбол – Минай в поединке с Динамо, например, наиграл всего на 0,02 ожидаемых голов. Столь слабых новичков в УПЛ не было очень давно.

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Впрочем, для дебютного сезона в элите такую ​​картину можно простить. Сейчас для новичков важно просто остаться в УПЛ на следующий год. В принципе, определенный запас прочности у Миная и Ингульца чувствуется – "лисы" в новом году победили Олимпик, а петровцы отобрали очки у Ворсклы и Колоса. Впрочем, Львов отстает всего на один зачетный балл при матче в запасе. Таким образом, сегодня подопечным Василия Кобина и Сергея Лавриненко нельзя проигрывать.

Кадровая ситуация

Травмированные: Шуст, Лупашко (Ингулец)

Дисквалифицированы: Лопирёнок, Матич, Малепе – Коваленко, Козак

Ориентировочные составы на матч Минай – Ингулец

Минай: Попович – Малепе, Карась, Петрусенко, Маембе – Хахлев, Ткачук – Нуриев, Милевский, Кожанов – Шиндер

Ингулец: Малыш – Балан, Ковалев, Павлов, Квасный – Кучеренко, Шишко – Бартулович, Запорожец, Щедрый – Ситчинава

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Обе команды в новом году выглядят слабовато. С игры они забили всего по одному голу, а к отчетной встрече команды подошли со значительными кадровыми потерями. При этом тренеры, в первую очередь, делают ставку на оборону у своих ворот. Очевидно, они не изменят своим принципам и в таком важном матче – ничья устроит обоих.

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