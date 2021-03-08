"Возможно, матч Миная снова перенесут. Вообще, непонятно ничего с этими переносами – красная зона, оранжевая ...

Милевский предположил, что матч против Динамо может стать для него последним на НСК Олимпийский

Это просто какой-то цирк. В таком случае можно всем заехать в Киев и играть все матчи, как, например, в Германии доигрывали Лигу Европы", – заявил Артем Милевский в комментарии Профутбол Digital.

Отметим, встреча киевлян с закарпатцами должна была состояться в Ужгороде, где было распродано около 5 тысяч билетов. В последний момент матч перенесли на НСК Олимпийский из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

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