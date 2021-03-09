"Мы были ближе к победе как в кубковом матче, так и сегодня. Имели достаточно моментов, чтобы выиграть. Выровняли их интенсивный футбол, вертикальные передачи и стандартные положения – их лучшую карту. И воспользовались нашими картами в фазе атаки, нашему плану на игру.

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Но опять не хватило реализации. Как я пошутил – последний удар покупается за евро. Не зря же Холанд или другие футболисты стоят десятков миллионов. В этом заключается маленькая разница. Нам еще надо создать бомбардира.

Думаю, со временем будем набираться опыта, чтобы такие моменты они спокойно реализовывали. Выигрышная встреча, в которой мы росли с каждой минутой, и во втором тайме полностью захватили территорию. Не помню ни одного момента, кроме ошибки в конце матча, которую мы подарили. Уже в третий раз в этой части сезона мы не пропустили. Мы очень прибавили в командной игре в обороне, что радует меня как тренера: четкая дисциплина, желание победить, выиграть единоборства.

Что делать с реализацией? Как говорят все тренеры, надо работать. Это единственный выход из ситуации, который дает уверенность. Надо много тренироваться, повторять, бить из точки в точку, как говорит Леоненко. Мы работаем над такими ситуациями, но должно пройти некоторое время. Надо, чтобы эти моменты решались на подсознании, чтобы могли дожать соперника до конца. Такая ситуация была и в кубковом матче, и против Мариуполя. Это все были выигрышные игры, но нам не хватает последнего удара", – цитирует Йовичевича официальный сайт СК Днепр-1.

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