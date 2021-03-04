Президент СК Днепр-1 отреагировал на слухи о поиске замены Йовичевичу
Почетный президент днепровской команды Юрий Береза после вылета из Кубка Украины выразил полную поддержку главному тренеру команды Игору Йовичевичу и верит, что у СК Днепр-1 все лучшее впереди.
"К сожалению, фарт был не на нашей стороне. Пожалуй, это один из основных аспектов такого результата. Мы еще не научились использовать, например, те ситуации, когда у нас на одного игрока больше. Но, мы сейчас стоим на пороге создания красивой, прогрессирующей команды.
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Наши соперники играют одним составом уже не менее пяти лет с одним тренером. Александрия прогрессирует, она играла в еврокубках, в то время как наш клуб только второй сезон выступает в УПЛ. Однако, я считаю, что у нас все еще впереди. Хочется только пожелать нашим нападающим большей эффективности. Ну, а по игре команда еще будет разбираться – это работа тренерского штаба, который скажет где, что и как.
Игор Йовичевич имеет безоговорочное доверие со стороны руководства клуба. А относительно слухов из интернета, будто мы предлагали какому-то тренеру из Румынии или из Молдовы место в клубе, то это все неправда – у нас полное доверие к главному тренеру. Я вижу и знаю, как работает тренерский штаб, поэтому убежден, что у нас все впереди", – цитирует Березу официальный сайт СК Днепр-1.
Напомним, СК Днепр-1 в большинстве уступил Александрии в серии послематчевых пенальти и вылетел из дальнейшего розыгрыша турнира.
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