Команды декларировали похожие цели перед началом сезона, но выполняет их лишь Рух. Львовяне серьезно претендуют на еврокубки, а вот Александрия еще даже не гарантировала себе выживание. Подопечные Ротаня не могли выиграть 6 туров подряд.

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Впрочем, дебют встречи был именно за хозяевами Ники. Уже на 4-й минуте Александрии удалась роскошная комбинация. Калитвинцев низом запустил под штрафную площадку, Ковалец пяткой гениально подправил на Михайленко, а тот поставил точку, перебросив Ледвия.

Александрия давила до середины тайма, а потом пропустила с первой нормальной атаки Руха. Сыч продавил правый фланг и прострелил. Опытный Кравченко неуклюжими движениями оставил мяч Пастуху – 1:1. Это будет единственный удар львовян за весь тайм.

То ли жара, то ли другие причины, но вторая половина долго была сплошной скукой. Соперники приберегли все силы на финальные 15 минут. Александрия смогла во второй раз выйти вперед. Безерра выполнил хорошую подачу, а защитники Руха снова проспали врывание Михайленко. Счастье хозяев было недолгим, потому что уже через минуту Слюбик отметился своим 4-м голом в сезоне. Никита Шевченко почему-то был совсем не готов к фирменному дальнему удару центрбека "желто-черных".

Рух вообще должен был вырывать победу, но Рунич с убойной позиции пробил по центру. 2:2 – львовский клуб не смог выиграть свой 100-й матч в УПЛ и дает СК Днепр-1 шанс оторваться. Александрия продлила безвыигрышную серию до 7 туров.

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