"Услышал хруст голеностопа. Но я хочу сказать, что это не тот момент столкновения с Танковским, о котором все думают. Это было уже в конце матча, за две минуты до замены я почувствовал боль и не смог наступать на ногу.

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Нужна операция. Точно не могу сказать по восстановлению, у каждого оно разное. Как я понял, нужно вставить шуруп, чтобы держал кость. В Ворскле меня все поддержали, почти все звонили и писали. Я в свою очередь тоже им написал, что не знаю, когда восстановлюсь. Может, в этом сезоне мы уже не увидимся. Также звонил президент Динамо, поддержал меня", – рассказал Цитаишвили в комментарии Футбол NEWS.

Добавим, что хавбек провел в текущем сезоне 7 матчей, отметился одним голом. Игрок принадлежит Динамо, а с января выступает за Ворсклу на правах аренды.

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