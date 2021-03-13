Ворскла – СК Дніпро-1

У поточному турі один проти одного зіграють представники топ-4 УПЛ, однак і зустріч між Ворсклою з СК Дніпром-1 виглядає цікавою. У новому році в рамках чемпіонату обидва колективи йдуть без поразок, вигравши по два матчі з чотирьох – причому полтавці в кожній зустрічі заробляли неоднозначні пенальті. Примітною виглядає і статистика очікуваних очок, згідно з якою "зелено-білі" повинні йти на восьмій позиції (а не п'ятій), а "жовто-чорні" – на шостій (а не на десятій).

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Футбол ворсклян не задовільняє навіть Юрія Максимова, але поки що вони тримаються у зоні єврокубків. Команді при цьому неймовірно щастить – з Рухом та Інгульцем арбітри подарували пенальті, з Олександрією перший гол прилетів з ляпу Бондаренка, а з Маріуполем для виходу віч-на-віч та "11-метрового" вистачило звичайного виносу. З гри полтавці створюють занадто мало, однак головний тренер обіцяє покращення при першому ж теплі. Сьогодні ж, вочевидь, знову доведеться покладатись на Фортуну, адже вночі у Полтаві йшов сніг.

Проблемою дніпровців залишається нестабільність, продемонстрована з Маріуполем і в кубковій зустрічі з Олександрією. Крім того, помітні певні складнощі при розкритті "автобусів". Певний нефарт у підопічних Ігора Йовічевіча теж присутній – практично в кожному поєдинку "жовто-чорні" влучають у каркас воріт, причому іноді неодноразово. Зрештою, колектив досить вразливий на контратаках і при стандартах суперника, однак свої стандарти та позиційні атаки команда розігрує надзвичайно круто.

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Загалом, СК Дніпро-1 виглядає міцним середняком при потужному складі, але для впевненості у власних силах не команді вистачає запасу очок – "спортклубівці" досі йдуть у чотирьох залікових балах від дна турнірної таблиці. Таким чином, нічия у Полтаві їх не задовільнить.

Кадрова ситуація

Травмовані: Скляр, Цітаішвілі (Ворскла)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Ворскла – СК Дніпро-1

Ворскла: Різник – Чеснаков, Яворський, Альюн – Пердута, Тілль, Челядін, Пуцлін, Кане – Степанюк, Кулач

СК Дніпро-1: Юрчук – Тейлор, Логінов, Дуглас, Дубінчак – Ігнатенко, Піхальонок – Назаренко, Когут, Булеца – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Ворскла втратила Цітаішвілі – дуже важливу опцію для Юрія Максимова – однак навряд чи хавбека можна було назвати провідним виконавцем. Куди більш важливою для тренера є форма Кулача, Тілля та Степанюка. які й робили результат в останніх поєдинках. З ними все в порядку.

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Важко робити прогноз на такий матч. Загалом, команди рівні, але у полтавців є проблеми з креативом, а у дніпровців не все здорово з реалізацією. При цьому обидві команди не вміють якісно "сушити гру". Саме тому найбільш вірогідним результатом здається результативна нічия.

Минай – Інгулець

Минай та Інгулець нахвалювали протягом кількох років, називаючи гідним посиленням для УПЛ. Реальність виявилась інакшою – у дебютному сезоні закарпатці йдуть на передостанній позиції у таблиці й мають другу з кінця результативність та кількість пропущених голів, а петровці здобули всього одну перемогу за 17 матчів, не вигравши шість останніх. У реальній таблиці обидва колективи мають по 13 очок, та і в очікуваній вони йдуть серед аутсайдерів. А ще дебютанти демонструють відверто нецікавий футбол – Минай у поєдинку з Динамо, наприклад, награв всього на 0,02 очікуваних голів. Настільки слабких новачків в УПЛ не було дуже давно.

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Втім, для дебютного сезону в еліті таку картину можна пробачити. Зараз для новачків важливо просто залишитись в УПЛ на наступний рік. В принципі, певний запас міцності за Минаєм та Інгульцем відчувається – "лиси" в новому році перемогли Олімпік, а петровці відібрали очки у Ворскли та Колоса. Втім, Львів відстає всього на один заліковий бал при матчі в запасі. Таким чином, сьогодні підопічним Василя Кобіна та Сергія Лавриненка не можна програвати.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шуст, Лупашко (Інгулець)

Дискваліфіковані: Лопирьонок, Матіч, Малепе – Коваленко, Козак

Орієнтовні склади на матч Минай – Інгулець

Минай: Попович – Малепе, Карась, Петрусенко, Маємбе – Хахльов, Ткачук – Нурієв, Мілевський, Кожанов – Шиндер

Інгулець: Малиш – Балан, Ковальов, Павлов, Квасний – Кучеренко, Шишка – Бартуловіч, Запорожець, Щедрий – Сітчінава

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Обидві команди в новому році виглядають слабенько. З гри вони забили всього по одному голу, а до звітної зустрічі команди підійшли зі значними кадровими втратами. При цьому тренери, в першу чергу, роблять ставку на оборону біля власних воріт. Вочевидь, вони не зрадять своїм принципам і у такому важливому матчі – нічия влаштує обох.

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