"Отраженный пенальти Ореховского? Выбрал тот угол сразу, еще до того, как игрок подошел. Стал чуть правее, хотелось дезориентировать. Так получилось, что туда ударил. Думаю, он тоже еще до удара решил, куда бить.

Колос расписал ничью с Ингульцом – Ореховский не забил пенальти

Без фарта не бывает. Нам нужно брать очки. Думаю, боженька – не фраер, он все видит, даст нам остаться в УПЛ. Григорович (Александр Поворознюк – прим. Футбол 24), с днем ​​рождения. Е***ть Колос не получилось, но ничья тоже неплохой результат", – сказал Артем Малыш в эфире программы Великий Футбол.

Последние слова 20-летнего голкипера были адресованы президенту Ингульца. Накануне он праздновал 50-летие с одиозной речью, где заявил, что команда из Петрового "должна е***ть клуб из Ковалевки".

После 17-ти сыгранных туров Ингулец расположился на 11 строчке украинской элиты, имея в своем активе 13 зачетных баллов.

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