Председатель судейского корпуса УАФ Лучано Лучи убежден, что единственный гол в матче Мариуполь – Ворскла был забит по правилам.

"В правилах говорится о срыве очевидной голевой возможности. Это заставляет арбитра оценивать определенные параметры. Положение игрока, владение мячом, а также позицию защитника.

Два удаления, пенальти и обоюдные травмы в видеообзоре матча Мариуполь – Ворскла – 0:1

Позиция Кулача – оптимальна. Это первое. Второе – он полностью контролирует и владеет мячом. Третий момент – защитник применяет руки. Этот спорт называется футбол – надо играть ногами.

Четвертый пункт: защищающейся игрок пытается отобрать мяч, в момент нарушения он не может забрать мяч. Поэтому это пенальти и красная карточка. Она была бы желтой, если бы защитник играл ногами, пытаясь отобрать мяч. Решение арбитра идеально-правильное", – сказал Лучи в эфире Футбол news.

Ворскла одолела Мариуполь благодаря пенальти – приазовцы доигрывали вдевятером, Цитаишвили получил травму