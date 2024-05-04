“Я сейчас очень счастлив! Это мой первый матч за Шахтер в стартовом составе, и я очень рад, что забил – причем не один, а сразу три гола. Забитые мячи? Первый гол был после стандарта, над которым Мистер работал с нами на тренировках. В эпизоде со вторым голом я почувствовал, что будет отскок от вратаря. А третий гол произошел после того, как мяч попал в стойку и также отскочил, а я пошел на добивание.

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Празднование гола с Кевином? Мы с Кевином друзья, хорошо понимаем друг друга, вместе играли в сборной Бразилии, поэтому решили именно так отметить мой первый забитый мяч. Кому посвятил забитые голы? Первый гол я бы посвятил своей маме, а второй и третий – дочери, которая сейчас в Бразилии и по которой я очень-очень скучаю, а также моим братьям – Матеусу и Максу.

Поддержка болельщиков? Да, конечно, я слышал их. Знал о болельщиках клуба еще до своего приезда, но сейчас увидел их, и, можно сказать, осуществилась еще одна моя мечта. Понимание с Судаковым? Играть вместе с футболистами уровня Судакова, Бондаря, Крыськива – это замечательно. Мне очень помогает то, что они являются игроками высокого уровня. Радуюсь, что все хорошо получается, дай Бог, чтобы мы продолжали так в дальнейшем", – поделился Марлон Гомес в комментарии официальному сайту Шахтера.

Отметим, что бразилец оформил хет-трик в ворота Черноморца (1:4). Марлон Гомес отметился первыми голами в Украине.

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