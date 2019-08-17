Ворскла – СК Днепр-1, Десна – Колос: анонс матчей УПЛ

В рамках 4-го тура УПЛ Ворскла принимает СК Днепр-1, а Десна встретится с Колосом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Ворскла – СК Днепр-1

Ворскла в последних трёх турах оставила неоднозначное впечатление. Стартовые два матча подопечные Виталия Косовского проиграли с суммарным счётом 0:3, хотя у собственных ворот полтавчане позволили минимум моментов – соперникам удавалось забивать чуть ли не первым ударом. Неделю назад "зелёно-белые" наконец победили, устроив настоящую перестрелку со Львовом (3:2), но этот поединок получился скандальным. "Горожане" апеллировали не только к пенальти на 90+7-й минуте (мяч отскочил от тела в руку), но и требовали чуть ли не три удаления.

Ворскла подписала нападающего молодежной сборной Албании

Так или иначе, Ворскла доказала свой прогресс в атаке, но с определённым аспектом – действия левым флангом слишком преобладают над работой в других зонах. Кроме того, нападающий Эдин Шехич заявлял о том, что команда подсела во втором тайме, хотя уже пора было бы входить в ритм. Оборона при этом продолжает пропускать – больше полтавчан на старте чемпионата пропускали только львовские клубы, но они попали под каток грандов.

Статистика противостояния Ворсклы и СК Днепр-1

Всего: 1 матч, 1 победа СК Днепр-1, разница мячей 0-2

В Премьер-лиге: раньше не встречались

СК Днепр-1 начал новый сезон уверенной победой над Олимпиком – точнее, уверенным первым таймом. Уже после перерыва дебютного матча в элите подопечные Михайленко устали, проиграли всю борьбу и сбились на типичный украинский бей-беги с лонгболами, хотя в философии команды заложены испанские атакующие принципы. В дальнейшем СК Днепр-1 впечатлял ещё меньше: ничья с Зарей на выезде стала откровенным подарком со стороны луганчан, а Десне в прошлом туре "желто-чёрные" проиграли при максимально пресном футболе.

СК Днепр-1 – Десна – 0:1 – видео гола и обзор матча

Руководство СК Днепр-1 ставит задачу выхода в еврокубки, хотя ещё само не понимает, может ли там выступать со следующего сезона. В любом случае, выполнить эту задачу при нынешнем составе будет очень трудно: соперников вроде опытных Десны или Ворсклы целый десяток , своя команда крайне молодая, а физическая готовность требованиям УПЛ пока не отвечает. Впрочем, общий уровень позволяет регулярно набирать очки, поэтому чемпионат для днепровцев обещает быть весёлым.

Предыдущий матч. 07.04.2019. 1/4 финала Кубка Украины-2018/2019

СК Днепр-1 – Ворскла – 2:0

Голы: 1:0 – С. Кулиш (78), 2:0 – И. Когут (83).

Кадровая ситуация

Травмированные: Нет

Дисквалифицированные: нет

Ориентировочные составы на матч Ворскла – СК Днепр-1

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане – Петрович, Скляр – Васин, Габелок, Артур – Шехич

СК Днепр-1: Клищук – Сафронов, Лопирёнок, Логинов, Полевой – Краченко, Когут – Кравченко, Булеца, Назаренко – Супряга

"Изюминки" матча:

– Ворскла может пропустить 800-й гол в УПЛ (еще 1 мяч).

– Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко у руля различных клубов УПЛ может отпраздновать 10-ю победу.

Прогноз Футбол 24 – 1:1

"Играть в УПЛ – это большая ответственность": новичок Ворсклы рассказал о первых днях в Украине

Ворскла – команда примерно того же игрового стиля, что и Десна, при этом не намного слабее её. Вероятно, матч против СК Днепр-1 будет напоминать примерно то же самое, что было неделю назад на Днепр Арене, но завершится так, как и должно было быть – вничью.

Десна – Колос

Десну перед чемпионатом называли одним из главных претендентов на бронзовые медали чемпионата, ведь у конкурентов куча проблем, а Александрия будет утомлена Лигой Европы. Пока черниговцы оправдывают ожидания в турнирном плане, набрав 6 из 9 возможных очков, однако их футбол на старте УПЛ далёк от идеального. В первом туре "северяне" снова позволили сопернику оформить волевую победу, с Ворсклой удалось реализовать два из трёх моментов, а матч против СК Днепр-1 должен был завершиться вничью (не говоря о том, что он оказался максимально неинтересным).

Десна снизила цены на сезонные абонементы

Тем не менее, у Александра Рябоконя остаётся один из самых сбалансированных и сильных составов среди всех середняков УПЛ. Это ярко продемонстрировал матч с Ворсклой, когда Калитвинцев красиво положил мяч в сетку обводным ударом – с такими исполнителями много моментов и не нужно. Кроме того, черниговцы демонстрируют хорошую физическую подготовку, что в начале чемпионата является одним из наиболее важных факторов успеха. Словом, "северяне" сейчас представляют серьёзную силу – тем более для дебютантов первенства.

Статистика противостояния Десны и Колоса

Всего: 4 матча, 2 победы Десны, 0 ничьих, 2 победы Колоса, разница мячей 4-7.

В Премьер-лиге раньше не встречались

Колос, однако, в первых турах проявил себя бесстрашным коллективом. В стартовом туре ковалёвцы так загоняли Мариуполь, что азовцы даже особо не жаловались на "левый" голевой штрафной – настолько серьёзным было преимущество подопечных Руслана Костышина. В следующем матче они разбили Олимпик, однако эта победа была уже типично-украинской: новички нанесли всего два удара в створ, из которых первый прошёл со стандарта, а второй – с пенальти. Этот результат ознаменовал переход Колоса из праздничных дней в рабочие будни УПЛ – и уже первый поединок в таком режиме завершился безапелляционным поражением от Зари (1:3).

Колос – Заря – 1:3 – видео голов и обзор матча

В целом, впечатление от ковалёвцев остаётся приятное. Они не всегда эффективны, но очень заряжены на победу – и это не пустые слова. Их игра очень агрессивна и быстра, а исполнительскому мастерствулидеров могут позавидовать более опытные коллективы УПЛ. Правда, от статуса новичка Колосу никуда не деться, что заметно по стабильности его футбола – от агрессивной тики-таки к периоду позиционной борьбы с передачами на 60 метров здесь всего один шаг.

Предыдущий матч. 18.11.2017. 22-й тур Чемпионата Украины-2017/2018 в Первой лиге

Колос – Десна – 0:1

Гол: И. Кириенко (6).

Кадровая ситуация

Травмированные: Нет

Дисквалифицированные: нет

Ориентировочные составы на матч Десна – Колос

Десна: Литовка – Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Конопля – Богданов, Огиря – Калитвинцев, А. Фаворов, Картушов – Филиппов

Колос: Яшков – Зозуля, Гавриш, Парамонов, Черноморец – Милько, Задоя – Ильин, Костышин, Смирный – Лысенко

"Изюминки" матча:

– Оба соперника в личных встречах не набрали на своем поле еще ни одного очка – у них по два поражения.

– Десна на своем поле не играет вничью в УПЛ с 2 сентября 2018 в течение рекордных для клуба 15-ти игр: 7 побед и 8 поражений.

– Черниговский клуб обходится без ничьих в Чемпионатах с 23 апреля этого года в течение рекордных для клуба 10-ти игр: 4 победы и 6 поражений.

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Колос всем командам на старте чемпионата давал бой и забивал голы. Здесь есть кому атаковать, поэтому можно ожидать серьёзных проблем для Десны в течение матча. Впрочем, пока тягаться с черниговцами новичку будет трудно. "Северяне" должны вырвать победу.