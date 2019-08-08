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Десна снизила цены на сезонные абонементы

17:39 14 Читати українською
Десна снизила цены на сезонные абонементы
Десна / ФК Десна

Черниговская Десна прибегла к радикальному шагу ради увеличения количества болельщиков на трибунах.

Десна в своем Facebook сообщила о снижении цен на сезонные абонементы после стартовых 2 туров УПЛ.

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Отныне абонементы можно приобрести по следующим ценам:

3,4 сектора – 1080 гривен

2,5 сектора – 830 гривен

1,6 сектора – 580 гривен

Для владельцев абонементов сезона 2018/19 действует скидка 10%. Десна за 2 тура набрала 3 очка, уступив Львову (1:2) и переиграв Ворсклу (2:0).

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