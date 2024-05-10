"Четыре тура еще осталось. Все возможно. Но не надо об этом думать, потому что может сработать против тебя. Будешь думать о голах, то не будет оно идти.

Довбик прокомментировал интерес со стороны Атлетико – лидер Жироны раньше фанател от Реала

У меня уже такой опыт был. Где-то матчей семь я не забивал и все говорили, что все, он уже свое назабивал. Я знаю, что если работать, то на футбольном поле получишь свою награду. Тогда будет все идти легко.

Главное – подготовиться к игре и быть физически здоровым. Все так быстро меняется. Беллингем, Левандовски и Сёрлот – это основные конкуренты. Расслабляться не нужно", – сказал Довбик в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, сейчас Артем с 20-ю голами опережает Беллингема на 2 точных удара, а Левандовски и Сёрлота – на три.

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