Довбик оценил шансы на Пичичи в борьбе с Беллингемом и Левандовски: "Все говорили, что я уже свое назабивал"
Форвард Жироны Артем Довбик прокомментировал борьбу за звание лучшего бомбардира Ла Лиги.
"Четыре тура еще осталось. Все возможно. Но не надо об этом думать, потому что может сработать против тебя. Будешь думать о голах, то не будет оно идти.
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У меня уже такой опыт был. Где-то матчей семь я не забивал и все говорили, что все, он уже свое назабивал. Я знаю, что если работать, то на футбольном поле получишь свою награду. Тогда будет все идти легко.
Главное – подготовиться к игре и быть физически здоровым. Все так быстро меняется. Беллингем, Левандовски и Сёрлот – это основные конкуренты. Расслабляться не нужно", – сказал Довбик в комментарии ВЗБІРНА.
Напомним, сейчас Артем с 20-ю голами опережает Беллингема на 2 точных удара, а Левандовски и Сёрлота – на три.
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