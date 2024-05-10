В матче 28-го тура чемпионата Украины Шахтер будет принимать Динамо. Где смотреть самый ожидаемый поединок сезона – ищите в этой новости на "Футбол 24".

В субботу, 11 мая, в рамках 28-го тура УПЛ состоится центральный матч между Шахтером и Динамо. Поединок пройдет на Арене Львов, а стартовый свисток прозвучит в 18:00.

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Посмотреть самое ожидаемое противостояние грандов украинского футбола в прямом эфире можно на канале УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и на многих ОТТ-платформах (например, Киевстар ТВ). Наблюдать за всеми событиями вокруг поединка можно также на "Футбол 24".

Напомним, за три тура до финиша Шахтер опережает Динамо на 4 очка. В случае победы дончан подопечные Марино Пушича досрочно станут чемпионами Украины. Победа Динамо позволит киевлянам сократить отставание от лидера до одного очка в надежде на осечку "горняков" в двух последних играх сезона.

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