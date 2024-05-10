“Главные провалы второго круга – СК Днепр-1 и Полесье? Что касается Полесья, то я согласен с экс-наставником этой команды Юрием Калитвинцевым, который как-то сказал, что его коллектив первом круге перебрал очки. Так и было, если разобраться. А сейчас Полесье очки уже не добирает.

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Это связано, опять же, с тем, что уровень команд в чемпионате выровнялся, и каждая из них в любой момент может не набрать тех очков, на которые она рассчитывала. Да, от Полесья, наверное, ожидали очень многого, но команда столкнулась с очень крепкой конкуренцией. Не забывайте, что Полесье только в этом сезоне вышло в УПЛ. Сложно было ожидать от команды, что она сразу выйдет в еврокубки. Это возможно, но на это нужно время.

СК Днепр-1, конечно, можно назвать разочарованием второго круга, но в этом случае сыграло свою роль то обстоятельство, что команда теперь обходится без ряда своих легионеров. На мой взгляд, сейчас у СК Днепр-1 есть всего 12-13 игроков хорошего уровня, которые могут что-то противопоставить командам-лидерам. Плюс травмы", – поделился Ребров в интервью Dynamo.kiev.ua.

Добавим, что СК Днепр-1 возглавлял турнирную таблицу УПЛ после первого круга, а Полесье занимало третью строчку. Сейчас же днепряне опустились на четвертое место (48 очков), а житомиряне на шестой строчке (43 пункта).

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