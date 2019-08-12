Ворскла подписала нападающего молодежной сборной Албании

Ворскла усилила атакующее звено в начале сезона 2019/20.

Полтавский клуб заключил соглашение с албанским нападающим Рубином Хэбаем, сообщает официальный сайт Ворсклы. Контракт рассчитан на 2 года. Форвард будет выступать за команду Косовского под 10 номером.

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К слову, последним клубом Хэбая был словенский Домжале, который нападающий покинул летом этого года. В прошлом сезоне Хэбай сыграл 25 поединков, в которых забил 8 голов и отдал ассист.

Заметим, что 21-летний футболист вызывается в молодежную сборную Албании. В его активе 8 матчей и три гола.

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