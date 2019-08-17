Ворскла – СК Дніпро-1, Десна – Колос: анонс матчів УПЛ

В рамках 4-го туру УПЛ Ворскла приймає СК Дніпро-1, а Десна зустрінеться з Колосом. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Ворскла – СК Дніпро-1

Ворскла у минулих трьох турах залишила неоднозначне враження. Стартові два матчі підопічні Віталія Косовського програли із сумарним рахунком 0:3, хоча біля власних воріт полтавці дозволили мінімум моментів – суперникам щастило забивати ледь не першим ударом. Тиждень тому "зелено-білі" нарешті перемогли, влаштувавши справжню перестрілку зі Львовом (3:2), але цей поєдинок виявився скандальним. "Містяни" апелювали не тільки до пенальті на 90+7-й хвилині (м'яч відскочив від тіла в руку), але й вимагали ледь не три вилучення.

Так чи інакше, Ворскла довела свій прогрес в атаці, але з певним нюансом – дії лівим флангом аж занадто переважають над роботою в інших зонах. Крім того, нападник Едін Шехіч заявляв про те, що команда підсіла у другому таймі, хоча вже пора було б входити в ритм. Оборона при цьому продовжує пропускати – більше за полтавців на старті чемпіонату пропускали лише львівські клуби, але вони потрапили під каток грандів.

СК Дніпро-1 розпочав новий сезон впевненою перемогою над Олімпіком – точніше, впевненим першим таймом. Вже по перерві дебютного матчу в еліті підопічні Михайленка втомилися, програли всю боротьбу й збилися на типовий український бий-біжи з лонгболами, хоча у філософії команди закладені іспанські атакувальні принципи. Надалі СК Дніпро-1 вражав ще менше: нічия із Зорею на виїзді стала відвертим подарунком з боку луганців, а Десні у минулому турі "жовто-чорні" програли за максимально прісного футболу.

Керівництво СК Дніпро-1 ставить завдання виходу в єврокубки, хоча ще само не розуміє, чи може там виступати з наступного сезону – в будь-якому разі, виконати це завдання при нинішньому складі буде дуже важко: суперників на кшталт досвідчених Десни чи Ворскли цілий десяток, своя команда вкрай молода, а фізична готовність вимогам УПЛ поки не відповідає. Втім, загальний рівень дозволяє регулярно набирати очки, тож чемпіонат для дніпровців обіцяє бути веселим.

Кадрова ситуація

Травмовані: немає

Дискваліфіковані: немає

Орієнтовні склади на матч Ворскла – СК Дніпро-1

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Мартиненко, Кане – Петровіч, Скляр – Васін, Габелок, Артур – Шехіч

СК Дніпро-1: Клищук – Сафронов, Лопирьонок, Логінов, Польовий – Краченко, Когут – Кравченко, Булеца, Назаренко – Супряга

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Ворскла – команда приблизно того ж ігрового стилю, що і Десна, при цьому не набагато слабша за неї. Ймовірно, матч проти СК Дніпро-1 нагадуватиме приблизно те ж саме, що було тиждень тому на Дніпро Арені, але завершиться так, як і повинно було бути – внічию.

Десна – Колос

Десні перед чемпіонатом називали одним з головних претендентів на бронзові медалі чемпіонату, адже у конкурентів купа проблем, а Олександрія буде втомлена Лігою Європи. Поки що чернігівці виправдовують очікування в турнірному плані, набравши 6 з 9 можливих очок, однак їх футбол на старті УПЛ був далеким від ідеального. В першому турі "сіверяни" знову дозволили супернику оформити вольову перемогу, з Ворсклі вдалося реалізувати два з трьох моментів, а матч проти СК Дніпро-1 повинен був завершитись внічию (не кажучи про те, що він виявився максимально нецікавим).

Тим не менш, у Олександра Рябоконя залишається один з найбільш збалансованих і сильних складів серед усіх середняків УПЛ. Це яскраво продемонстрував матч із Ворсклою, коли Калітвінцев красиво поклав м'яч у сітку обвідним ударом – з такими виконавцями багато моментів і не потрібно. Крім того, чернігівці демонструють гарну фізичну підготовку, що на початку чемпіонату є одним з найбільш важливих факторів успіху. Словом, "сіверяни" нині представляють серйозну силу – тим паче для дебютантів першості.

Колос, однак, у перших турах проявив себе безстрашним колективом. У стартовому турі ковалівці заганяли Маріуполь так, що азовці навіть особливо не скаржились на "лівий" гольовий штрафний – настільки серйозною була перевага підопічних Руслана Костишина. В наступному матчі вони розбили Олімпік, однак ця звитяга була вже типово-українською: новачки завдали всього два удари в площину, з яких перший пройшов зі стандарту, а інший – з пенальті. Цей результат ознаменував перехід Колоса зі святкових днів на робочі будні УПЛ – і вже перший поєдинок у такому режимі завершився безапеляційною поразкою від Зорі (1:3).

Загалом, враження від ковалівців залишається приємне. Вони не завжди ефективні, але дуже заряджені на перемогу – і це не порожні слова. Їхня гра максимально агресивно й швидка, а виконавницькій майстерності багатьох виконавців можуть позаздряти лідери більш досвідчених колективів УПЛ. Щоправда, від статуса новачка Колосу нікуди не дітися, що помітно по стабільності його футболу – від агресивної тікі-таки до періоду позиційної боротьби з передачами на 60 метрів тут всього один крок.

Кадрова ситуація

Травмовані: немає

Дискваліфіковані: немає

Орієнтовні склади на матч

Десна: Литовка – Д. Фаворов, Гітченко, Імереков, Конопля – Богданов, Огіря – Калітвінцев, А. Фаворов, Картушов – Філіппов

Колос: Яшков – Зозуля, Гавриш, Парамонов, Чорноморець – Мілько, Задоя – Ільїн, Костишин, Смирний – Лисенко

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Колос всім командам на старті чемпіонату давав бій і забивав голи. Тут є кому атакувати, тож можна очікувати на серйозні проблеми для Десни протягом матчу. Втім, поки що тягатися з чернігівцями новачку буде важко. "Сіверяни" повинні вирвати перемогу.