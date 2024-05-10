"Я надеюсь, что у меня есть игроки, которые вернулись и доступны, да. Бруну был на поле, Скотт Мактоминай был на поле, так что некоторые возвращаются.

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Но также я должен сообщить, что, к сожалению, вчера Мейсон Маунт травмировался. Поэтому он будет недоступен в воскресенье (12 апреля). Вчера ко мне приходил Мартинес, он хотел сыграть против Арсенала, но он еще не готов. Ему нужно немного больше времени, чтобы пройти через этот процесс.

Рашфорд, конечно, тренировался. Мы должны увидеть, как он восстановился после этого. Но я думаю, что он выглядит достаточно хорошо, и я надеюсь, что он сможет провести следующую тренировку, а потом посмотрим, будет ли он доступен.

У Люка Шоу также была задержка, но надежда все еще есть, и он будет бороться за то, чтобы быть готовым к финалу Кубка", – цитирует наставника манкунианцев официальный сайт клуба.

Эрик Тен Хаг не сообщил состояние здоровья Вилли Камбвалы, Виктора Линделефа и Рафаэля Варана, которые также находятся в лазарете. Однако, как отмечает клубная пресс-служба, Харри Магуайр может восстановиться к финалу Кубка Англии, который состоится 25 мая.

Напомним, что Манчестер Юнайтед сыграет против Арсенала, за который выступает Александр Зинченко, 12 апреля.

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