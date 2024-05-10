Поединок между молодежными командами киевлян и дончан чуть не завершился дракой.

Динамо в рамках 28-го тура чемпионата U-19 сегодня, 10 мая, в меньшинстве одолело Шахтер и вышло на первую строчку турнирной таблицы в борьбе за золото первенства. Однако, не только результатом запомнилась эта игра.

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После завершения матча на поле едва не произошел массовый махач между воспитанниками академий Динамо и Шахтера. Игроки киевлян и воспитанники академии "бело-синих" выбежали на поле и начали праздновать победу, что вызвало недовольство со стороны дончан и привело к потасовке.

По информации комментатора Виталия Волочая, это все переросло в скандал между тренером "горняков" Алексеем Беликом и персоналом Динамо, но охрана, которая работала на матче, сумела утихомирить обе стороны.

Напомним, после 28-ми туров Динамо U-19 набрало 67 очков и опережает Шахтер на 2 пункта.

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