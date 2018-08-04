Ворскла – Львов, Заря – Черноморец: анонс матчей УПЛ

Ворскла в рамках 3-го тура УПЛ сыграет против Львова, а Заря – против Черноморца. Анонс матчей на Футбол 24.

Ворскла – Львов

4 августа, 17:00, Львов, "Арена Львов"

Главный арбитр: Иван Бондарь

Телетрансляция на канале "Футбол 2". Текстовую онлайн-трансляцию читайте на сайте "Футбол 24".

Городу Львов летом везёт на футбол: львовским Карпатам выпало четыре домашних матча подряд, а Львову – игра против Динамо и Ворсклы при родных трибунах. Официальным хозяином матча в последнем случае, правда, будут полтавчане, однако реконструкция стадиона "Ворскла" под матчи Лиги Европы заставляет "зелёных" катать выезды третью игру подряд. Подобный график пока не очень хорошо влияет на команду Сачко, однако лучше поездить по Украине летом, чем играть еврокубки на чужих стадионах.

"Изюминки" матча:

– Ворскла в чемпионатах не побеждает на полях соперников уже 5 игр подряд: 2 ничьи и 3 поражения.

– Полтавчане могут отпраздновать 80-ю гостевую победу в чемпионатах.

– 20-й гол в чемпионатах может забить Вячеслав Шарпар из Ворсклы.

Пока дела у полтавского коллектива выглядят так себе – Ворскла провалила старт чемпионата, проиграв два матча из двух. Минимальное выездное поражение от Динамо претензий не вызвало, а вот фиаско в игре с Олимпиком полтавчанам оправдать трудно – хотя нельзя сказать, что подопечные Сачко производили удручающее впечатление в этих встречах. Для бронзовых призёров такие результаты недопустимы даже в условиях огромных долгов со стороны руководства, поэтому в игре против Львова ворскляне должны исправлять ситуацию – и делать это достаточно уверенно. За месяц до старта выступлений в Лиге Европы команде жизненно необходимо найти свою форму и начать уверенно побеждать.

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Ворскла на старте сезона УПЛ проиграла два матча из двух

Львов произвёл приятное впечатление в первых двух матчах, уверенно переиграв Арсенал-Киев и потерпев поражение от Динамо, до 90+2 минуты играя с киевлянами вничью. Оно и неудивительно – "новичок" УПЛ собрал в сво'м составе приличное количество талантливых футболистов-середнячков, разбавив их интересными бразильскими легионерами. Данная команда играет достаточно обдуманно и быстро, однако "короновать" подопечных Жилмара пока рано – Львов имел в соперниках только разобранного дебтанта и гранда, на который настраивается каждый. Матч против Ворсклы – это именно те будни УПЛ, в которых куются желанные львовянами еврокубки и которые имеют более важное значение, чем успехи в игре с грандами.

Статистика противостояния: 2 матча, 0 побед Львова, 2 ничьи, 0 побед Ворсклы, разница мячей – 0-0.

Последний матч: 13.03.2008. 20-й тур чемпионата Украины-2008/2009.

Ворскла – Львов – 0:0

Кадровая ситуация в обеих командах стабильная – по крайней мере, дисквалификаций никто из футболистов не получил, а новости о травмах или какие-то другие проблемы за неделю так и не появились. Единственная потеря Ворсклы была зафиксирована еще две недели назад – Васин на сборах получил тяжелую травму и выбыл до конца года. Впрочем, полтавчане даже прибавили в составе: Ворскла подписала двух бразильцев с Гремио и Интернасьоналя – и один из них уже отметился голом и ассистом в спарринге с Кремнем. Таким образом, можно предположить, что оба тренера располагают полным набором футболистов.

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Львов

Ворскла: Шуст, Пердута, Чижов, Даллку, Сапай, Кравченко, Чеснаков, Ребенок, Кулач, Кадимян, Коломоец

Львов: Бандура, Адамюк, Воронин, Парамонов, Голиков, Каленчук, Прыймак, Западня, Аугусто, Волошинович, Дуарте

Заря – Черноморец

4 августа, 19:30, Запорожье, "Славутич Арена"

Главный арбитр: Виктор Копиевский

Телетрансляция на канале "2+2". Текстовую онлайн-трансляцию читайте на сайте "Футбол 24".

Вжух – и УПЛ. Именно таким весёлым баннером одесские фанаты охарактеризовали своё возвращение в УПЛ через месяц после вылета из неё по спортивному принципу. По слухам, руководство клуба не очень желало возвращения в элиту, распустив большую часть довольно перспективного состава и набрав большое количество молодых исполнителей. Впрочем, решение УПЛ надо выполнять – и вот Черноморец играет уже третий матч в высшем дивизионе.

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Заря в прошлом сезоне заняла четвертое место и нарвалась на довольно сложную квалификацию Лиги Европы – по крайней мере, Сергей Рафаилов оказался недоволен жребием, который свел "черно-белых" с Брагой. Повторять такой опыт луганчане не хотят, ведь, кроме престижа, клуб получает в Европе существенную финансовую выгоду – как через прямые вознаграждения от УЕФА, так и от возможности засветить и продать своих футболистов. Впрочем, пока игра Зари производит противоречивое впечатление: команда проиграла Александрии в прошлом туре, а домашняя победа над Мариуполем, несмотря на справедливость, была добыта только за счет ужасной обрезки гостей на последних минутах. Матч против неуступчивого Черноморца должен дать ответ: что собой представляет Заря? Впрочем, более важно в этой игре не предоставление ответов, а просто нахождение своей игры, ведь через за пять дней луганчане стартуют в еврокубках.

Статистика противостояния: 32 матча, 11 побед Зари, 6 ничьих, 15 побед Черноморца, разница мячей 38-43.

Последний матч: 02.12.2017. 18-й тур чемпионата Украины-2017/2018

Черноморец – Заря – 1:1

Голы: 0:1 – А. Сваток (66), 1:1 – А. Хобленко (72).

Черноморцу, очевидно, в нынешнем чемпионате придётся трудно, однако пока подопечные Ангела Червенкова держатся достойно. В первом туре Черноморец одержал победу над крепким Олимпиком, хотя последний был близок к ничьей – к счастью, экс-игрок одесситов Балашов не реализовал пенальти в ворота бывшего клуба. С Карпатами "моряки" полностью провалили первый тайм, пропустив гол от Шведа (а перед этим арбитры не засчитали чистый гол Мякушко), однако во втором перехватили инициативу и прижали львовян, создав несколько шикарных моментов в чужой штрафной. Отыграться не удалось, однако репутацию неуступчивого боевитого коллектива Черноморец завоевал – как минимум, в стартовых турах. Впрочем, на одной репутации в УПЛ не выплысть (хотя Черноморец однажды уже сломал этот стереотип) – команде нужно набирать очки. Заря на старте сезона не выглядела ультимативной командой, поэтому за ничью одесситы просто обязаны побороться.

"Изюминки" матча:

– Заря самую крупную домашнюю победу в чемпионатах получила именно в игре с Черноморцем (5:0).

– 250-й матч в чемпионатах может провести Никита Каменюка из Зари.

Черноморец лазарет не пополнял и дисквалификаций не получал, а вот кадровую ситуацию Зари трудно назвать спокойной. Во-первых, тяжелую травму получил Артем Громов, который вылетел на месяц и пропустит не только матч с Черноморцем, а и весь 3-й квалифай-раунд Лиги Европы. Кроме того, луганчане отказываются от услуг Давида Фопалы и Мохамеда Эль-Буаззати – первый переведён в дубль, а второму Сергей Рафаилов через СМИ намекнул о необходимости поиска нового клуба. Пока что единственной причиной подобных решений называется плохая форма футболистов и сниженные требования к себе.

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Ориентировочные составы на матч Заря – Черноморец

Заря: Махарадзе, Чеберко, Вернидуб, Сваток, Караваев, Харатин, Рафаэль, Силас, Тымчик, Лунёв

Черноморец: Литовченко, Романюк, Рыжук, Грачев, Трубочкин, Чорний, Бабенко, Смирнов, Татарков, Диденко, Леонов