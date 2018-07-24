Рафаилов: Брага – не самый простой жребий, хотелось бы менее именитого соперника

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов прокомментировал результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которой Заря сыграет против Браги.

"Нам выпала очень сильная команда. Не скрою, жребий оценю, как не самый простой. Жребий что-то не сильно благосклонен к нам в последние годы. Хотелось бы соперника менее именитого.

Результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги Европы

Первая домашняя игра может быть, как плюсом, так и минусом для нас. Надеюсь, нам поможет поддержка болельщиков. Уверен, что стадион будет полным. Хорошо, что мы сыграем в Запорожье", – рассказал Рафаилов официальному сайту Зари.

Напомним, УЕФА утвердил Славутич-Арену местом проведения квалификационных матчей Лиги Европы 2018/19.