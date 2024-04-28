В воскресенье 34-й тур чемпионата Италии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 34-й тур

Болонья – Удинезе – 1:1

Голы: Салемакерс, 78 – Пайеро, 45+2

Удаление: Бейкема, 64 (Болонья, вторая желтая карточка)

Аталанта – Эмполи – начало матча в 19:00

Фиорентина – Сассуоло – начало матча в 21:45

Лацио ворвался в зону еврокубков, одолев Верону, Монца в добавленное время украла победу у Лечче: Серия А

В первом матче дня Болонья оступилась с одним из аутсайдеров Серии А – Удинезе. "Бьянконери", отчаянно борющиеся за сохранение прописки в элите, сумели забить в ворота претендента на Лигу чемпионов в добавленное к первому тайма время – Пайеро эффективно сыграл на добивании.

После перерыва Бейкема менее чем за 10 минут заработал два "горчичника" и оставил хозяев в более чем затруднительном положении. Салемакерс со штрафного рикошетом от стойки сумел восстановить статус-кво, но на большее "красно-синих" не хватило.

Как следствие, Болонья набрала 63 очка и не смогла догнать Ювентус, который вчера разошелся миром с Миланом. Удинезе с 29 пунктами остается в зоне вылета.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ