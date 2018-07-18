Вернидуб хочет наказать трех легионеров Зари за опоздание

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб стремится наказать Давида Фопалу, Силаса и Луиса Фелипе за опоздание.

"Весь этап сборов прошёл хорошо. Были созданы отличные условия, хорошие поля, неплохие спарринги. Мы провели пять матчей. Три выиграли, одну игру проиграли, одну завершили вничью. В целом же, я сбором доволен. Практически всё, что планировали, мы выполнили.

Заря вернулась со сбора

Старались на этих сборах сделать так, чтобы ребята работали полноценно. Было хорошее отношение к работе. Как только начинаешь что-то определять, футболисты сами видят, кто играет больше, кто меньше. Хочется создать команду, в которой практически не будет реальных фаворитов. Чтобы они чувствовали конкуренцию и в любой момент, в случае необходимости замены, выходили на поле и играли не хуже тех, кто выйдет в стартовом составе.

Мы стараемся никого не "строить". Все находятся в равных правах. Самое важное, чтобы на поле была игровая дисциплина. А вне поля – культурные футболисты. Есть молодые, есть постарше игроки. Есть и футболисты среднего возраста. Стараемся создать атмосферу, при которой всем будет комфортно.

С моей стороны, как главного тренера, не только Фаупала, но и Силас, и Луис Фелипе должны быть наказаны. Об этом было сказано генеральному директору, а финальное слово будет за ним. За опоздание игроки должны быть наказаны", – цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.