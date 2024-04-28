Илья Забарный не попал в стартовый состав "вишен" из-за болезни. Команда Андони Ираолы в прошлом туре одержала победу над Вулверхэмптоном. А вот Брайтон провалил последние пять матчей – три поражения и две ничьи.

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Борнмут довольно быстро открыл счет. На 13 минуте отличился Сенеси, который удачно замкнул подачу с углового. Команда Де Дзерби имела огромное преимущество во владении в первом тайме, заставляя "вишен" больше действовать на контратаках. У хозяев было несколько неплохих моментов, чтобы забить второй мяч, хотя они ими не воспользовались. Что касается Брайтона, то их удары не несли большой угрозы для ворот Траверса.

После перерыва Борнмуту удалось удвоить преимущество. Энес Унал классно открылся на передачу с фланга и переправил мяч в сетку головой. "Чайки" действовали агрессивнее, чем в первом тайме, но не хватало завершающего удара. А "вишенки" организовали еще несколько достаточно острых моментов. Один из них удалось реализовать на 87 минуте. Джастин Клюйверт сам ворвался в штрафную площадку, оставил позади соперника и мощным ударом забил третий гол "вишен". Стоит заметить, что голландец превзошел достижение своего отца, забив свой седьмой гол в Англии. У Патрика Клюйверта в активе семь голов в АПЛ, которые он оформил выступая за Ньюкасл.

A special goal for @justinkluivert ️



He now has more @premierleague goals than his legendary father pic.twitter.com/usNqCyxsSO — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) April 28, 2024

Борнмут благодаря победе поднялся на 10 строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 баллов. Челси, за который выступает Михаил Мудрик, опережает "вишен" только по дополнительным показателям. Брайтон остался на 12 месте с 44 очками.

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