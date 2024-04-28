Сын легенды Барсы помог Борнмуту разбить Брайтон и превзошел отца – Де Дзерби довел безвыигрышную серию до 6 матчей
Борнмут обыграл Брайтон (3:0) в 35-м туре чемпионата Англии. Результаты и обзор игры читайте на "Футбол 24".
Илья Забарный не попал в стартовый состав "вишен" из-за болезни. Команда Андони Ираолы в прошлом туре одержала победу над Вулверхэмптоном. А вот Брайтон провалил последние пять матчей – три поражения и две ничьи.
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Борнмут довольно быстро открыл счет. На 13 минуте отличился Сенеси, который удачно замкнул подачу с углового. Команда Де Дзерби имела огромное преимущество во владении в первом тайме, заставляя "вишен" больше действовать на контратаках. У хозяев было несколько неплохих моментов, чтобы забить второй мяч, хотя они ими не воспользовались. Что касается Брайтона, то их удары не несли большой угрозы для ворот Траверса.
После перерыва Борнмуту удалось удвоить преимущество. Энес Унал классно открылся на передачу с фланга и переправил мяч в сетку головой. "Чайки" действовали агрессивнее, чем в первом тайме, но не хватало завершающего удара. А "вишенки" организовали еще несколько достаточно острых моментов. Один из них удалось реализовать на 87 минуте. Джастин Клюйверт сам ворвался в штрафную площадку, оставил позади соперника и мощным ударом забил третий гол "вишен". Стоит заметить, что голландец превзошел достижение своего отца, забив свой седьмой гол в Англии. У Патрика Клюйверта в активе семь голов в АПЛ, которые он оформил выступая за Ньюкасл.
Борнмут благодаря победе поднялся на 10 строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 баллов. Челси, за который выступает Михаил Мудрик, опережает "вишен" только по дополнительным показателям. Брайтон остался на 12 месте с 44 очками.
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