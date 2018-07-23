Черноморец минимально победил Олимпик

В 1 туре УПЛ 2018/19 Черноморец в довольно интересном матче удержал победу над Олимпиком.

Черноморец и Олимпик встречались в 1 туре УПЛ 2018/19. Обе команды существенно обновили состав по сравнению с прошлым чемпионатом.

Счет в матче быстро открыли одесситы. После подачи с углового Крынский ошибся на выходе, а Рыжук несколько неуклюже головой отправил мяч в пустые ворота. В целом Олимпик владел преимуществом в первом тайме, однако счет до перерыва не изменился.

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Во второй половине игры Черноморец удвоил свое преимущество. После вбрасывания аута Татарков спокойно забил второй гол. Однако практически сразу Олимпик сократил отставание – после классной передачи Балашова дебютный гол за команду Санжара забил Дегтярев.

После забитого мяча Олимпик мог вырвать ничью. Балашов заработал пенальти, однако сам же и проиграл дуэль Литовченко, который намертво забрал мяч. Черноморец в полном составе отошел к своим воротам и сумел удержать победный результат.

УПЛ 2018/19, 1 тур

Черноморец – Олимпик – 2:1

Голы: Рыжук, 9, Татарков, 66 – Дегтярев, 70

Нереализованный пенальти: Балашов, 84