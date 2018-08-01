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Громов выбыл на месяц и пропустит 3-й квалификационный раунд Лиги Европы

13:08 28 Читати українською
Громов выбыл на месяц и пропустит 3-й квалификационный раунд Лиги Европы
Артем Громов / Фото: соцсети

Нападающий луганской Зари Артем Громов не скоро сможет помочь своей команде на футбольном поле.

Форвард Зари Артем Громов будет лечить травму минимум 3 недели. Об этом рассказал генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов, сообщает официальный сайт клуба.

"У Артема Громова – надрыв связки голеностопа. Лечение и восстановление, по словам врачей, предусматривает срок от трех до четырех недель. Сейчас он лечится. Естественно, состояние его формы будет возбуждено и ему понадобится какой-то период для восстановления. Артем – боец. но нужно учитывать, что в течение месяца Артема в составе не будет. Он не включен в заявку на третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Надеемся, что в ближайшие дни мы удачно завершим переговоры с одним из футболистов, который задействован на позиции нападающего, и он присоединится к нам", – сказал Рафаилов.

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Теги
Артём Громов Артём Громов Заря Заря Сергей Рафаилов
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